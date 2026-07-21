Reinaldo Rueda está a detalles de firmar con su nuevo equipo

El entrenador de 68 años terminó su vínculo con la Selección de Honduras tras dar por finalizadas sus opciones de clasificar al Mundial y desde entonces se encuentra sin equipo, pero esta situación podría llegar a cambiar rápidamente tras el interés que le han demostrado desde el fútbol ecuatoriano.

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Reinaldo Rueda es sin duda alguna uno de los entrenadores colombianos con mayor recorrido y experiencia a nivel de clubes, pero también de selección nacional, lo que lo convierte en uno de los estrategas más completos y pretendidos en el mercado de fichajes del mundo del fútbol, razón por la cual la Selección de Ecuador estaría interesada en contratarlo, pero de igual manera uno de los clubes más grandes del continente sudamericano, Liga de Quito.

Reinaldo Rueda en los plantes de Liga de Quito

Reinaldo Rueda vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano tras una serie de versiones que lo vincularon bastante a un futuro regreso para dirigir a Atlético Nacional tras la esperada salida de Diego Arias.

Sin embargo, el cuadro 'verdolaga' se habría inclinado por una mejor propuesta económica, pero también la amplia experiencia de un entrenador como lo es Lucas González, por lo que la llegada de Rueda se habría caído, dejándolo nuevamente a la deriva.

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A pesar de esta situación con Nacional, claramente un estratega con la envergadura de Reinaldo tendría más ofertas sobre la mesa, una de ellas sería la de la Selección de Ecuador, la cual empezará un nuevo proyecto tras la salida de Beccacece luego de la Copa Mundial, y la de Liga de Quito, campeón de los torneos más importantes del continente.

El dos veces campeón de Copa Sudamericana y subcampeón del Mundial de Clubes se habría interesado en la contratación de Reinaldo Rueda para el semestre de clausura de la temporada 2026. Por el momento no se ha hecho oficial una respuesta, pero esta tendría que ser inmediata, ya que la competencia local ya se reanudó luego del certamen mundialista.

Reinaldo Rueda cerca de la Selección de Ecuador

Ecuador también quieren elegir un reemplazo de Sebastián Beccacece que no ha logrado generar confianza en el proyecto desde que firmó contrato con la ‘Tri’. De acuerdo con Gustavo Villacreses, Reinaldo Rueda sería el indicado.

Villacreses comentó que, “yo sé que hay diálogos con un técnico colombiano. Hace ya algún tiempo y les doy el nombre. Su nombre es Reinaldo Rueda. Esa información me la pasaron desde Colombia y la tenía guardada para no causar un mal ambiente en la selección ecuatoriana”.

Última vez que Reinaldo Rueda dirigió en el FPC

Rueda seguirá una temporada más sin estar presente en el Fútbol Profesional Colombiano y los días se comienzan a alargar cada vez más. Última vez que se vio a Rueda en los banquillos del fútbol colombiano fue cuando dirigió a Atlético Nacional entre 2015 y 2017. En este lapso logró dirigir en 146 ocasiones, sumando 86 victorias, 34 empates, 26 partidos perdidos y seis títulos, incluyendo la Copa Libertadores en 2016.