Habría un cambio de última hora en la convocatoria de la selección de Argentina para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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El jugador que sería convocado

A Emiliano Buendía, mediocampista ofensivo del Aston Villa de la Premier League de Inglaterra, le habrían solicitado que no se fuera de vacaciones, pues es posible que sea convocado a último momento para el torneo.



La razón tiene que ver con los jugadores con problemas físicos que fueron incluidos en la lista final de Lionel Scaloni para el inicio del certamen orbital. Algunos de ellos no alcanzarían a llegar al debut.

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Emiliano tuvo una buena temporada

“El mediocampista Emiliano Buendía recibió un llamado desde la Selección Argentina en las últimas horas, en el que le avisaron que no se tomara vacaciones y continuara entrenando algunos días más ante una posible convocatoria de urgencia para el Mundial 2026, en caso de que se produzca una baja por lesión entre los 26 convocados”, señaló TyC Sports.



“Como el entrenador Lionel Scaloni continúa evaluando uno por uno a los jugadores que arrastran algunos problemas físicos, desde el cuerpo técnico le advirtieron al volante de 29 años que todavía no se descarta un cambio si notan que alguno no llegará en su mejor forma al inicio de la Copa del Mundo”, añadió.

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Nico Paz saldría de la lista

Lionel Andrés Messi, del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, es uno de los jugadores que arrastra molestias. Sin embargo, el astro estaría en la Copa del Mundo, así no pueda estar en la primera y segunda jornada de la fase de grupos.



“Más allá de que Scaloni lo ha seguido en el último tiempo, optó por llevar a Giovani Lo Celso, quien en Qatar no había estado por una lesión. Sin embargo, Buendía podría meterse en caso de que Nicolás Paz no evolucione como se espera de la molestia que arrastra en la rodilla izquierda. El futbolista de Como es a quien más le presta atención el cuerpo técnico, pero por ahora no corre riesgo de quedarse sin Mundial y realiza un tratamiento especial”, sentenció TyC Sports.











