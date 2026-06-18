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Selección Colombia

¿Problema o solución? La decisión que deberá tomar Lorenzo en Colombia Vs Congo

La Selección Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo en la segunda fecha de la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Néstor Lorenzo deberá tomar decisión en la Selección Colombia
Néstor Lorenzo deberá tomar decisión en la Selección Colombia // AFP

La Selección Colombia debutó con victoria en la Copa del Mundo 2026 al derrotar 3-1 a Uzbekistán en partido válido por la fecha 1 del grupo K que se llevó a cabo en el estadio de Ciudad de México.

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Con el triunfo, el equipo nacional se ubicó en la primera posición de la zona, teniendo en cuenta que Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1.

Figuras de Colombia en el debut mundialista

En el debut contra Uzbekistán, la Selección Colombia contó con jugadores que demostraron un rendimiento altísimo. Es el caso del lateral derecho Daniel Muñoz, los defensas centrales Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, el mediocampista Gustavo Puerta y el extremo Luis Fernando Díaz.

A pesar de que los goles colombianos fueron obra de Muñoz, Díaz y Jaminton Campaz, los principales elogios se los llevó el mediocampista Gustavo Puerta, que con 22 años se ganó un lugar en la titular de Colombia.

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Puerta brilló en la temporada 2025/2026 al ser figura del Racing de Santander, que logró el ascenso a la primera división de España. El mediocampista nacido en La Victoria, departamento del Valle del Cauca, demostró un importante crecimiento en su nivel competitivo, gracias a la movilidad y aporte al trabajo del equipo.

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Después de ganarle a Uzbekistán, la Selección Colombia se medirá en la segunda fecha a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara.

Para dicho compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo deberá decidir si mantiene la alineación titular con Gustavo Puerta como titular y le vuelve a dar la posibilidad a Richard Ríos, quien ha sido un habitual en todo su proceso al frente del equipo nacional.

Adicionalmente, Lorenzo podría sorprender con alguna alternativa en el centro de la cancha, teniendo en cuenta la fortaleza física y velocidad de la República Democrática del Congo.

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