En los últimos días, ha rondado a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter, que Juan Guillermo Cuadrado suena para llegar a Atlético Nacional de Medellín.

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Juan no sigue en Pisa

El 30 de junio de 2026, como bien es sabido, vence el contrato del lateral y/o extremo derecho en el Pisa FC de Italia. Debido a ello, ha retumbado su posible vuelta a la primera división del fútbol profesional colombiano.



Atlético Nacional desde ya trabaja en su mercado de fichajes y en el programa Clásico Paisa se contó si es posible que el exjugador de la Juventus de Italia y Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra arribe al club paisa.

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Cuadrado, por ahora, no iría a Nacional

En el programa en cuestión se indicó que Juan Guillermo Cuadrado, por ahora, no interesa en Atlético Nacional. Sin embargo, esta situación puede cambiar dependiendo del nuevo DT del club, que aún no se anuncia.



Y ya que se tocan temas relacionados con el equipo paisa, en las últimas horas, como bien se sabe, fue anunciada la llegada de Víctor Marulanda como nuevo director deportivo.

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El anuncio de Marulanda

“Atlético Nacional informa la vinculación de Víctor Marulanda como Director Deportivo del Club. Víctor, quien ya hace parte de la exitosa historia verdolaga, regresa a la institución para acompañar los procesos deportivos desde una visión estratégica, integrándose al trabajo que el Club viene desarrollando en la consolidación de su proyecto institucional”, señaló el equipo.



“Desde esta posición, contribuirá al fortalecimiento de la estructura deportiva y al cumplimiento de los objetivos trazados para la presente y próximas temporadas”, sentenció. La confirmación del nuevo cuerpo técnico sería anunciada en los próximos días.