Cambió todo en el Mundial: la nueva directriz de FIFA antes de cada partido

El Mundial de 2026 comenzó de manera oficial este jueves 11 de junio, día que quedará marcado para la historia por el partido entre México vs Sudáfrica, la inauguración que estuvo rodeada de estrellas de nivel internacional y, claramente, por los cambios en el formato de competencia con la participación de 48 selecciones, sino también importantes novedades en el protocolo previo a los partidos.

Una de las modificaciones que más ha llamado la atención de aficionados, jugadores y especialistas es la decisión de la FIFA de realizar la interpretación de los himnos nacionales de ambas selecciones en el centro del campo, dejando atrás una tradición que durante décadas ubicó a los futbolistas alineados junto a las tribunas del escenario deportivo en donde se llevara a cabo el encuentro.

Las selecciones del Mundial en el centro de la cancha para los himnos

La iniciativa forma parte de una serie de innovaciones implementadas para esta Copa del Mundo, considerada la más grande de la historia. La FIFA ha buscado modernizar diversos aspectos de la experiencia del torneo, desde las ceremonias inaugurales hasta la presentación de los equipos y la interacción con los aficionados en los estadios.

La nueva medida debutó oficialmente durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca que se llevó a cabo el jueves 11 de junio sobre las 14:00 hora Colombia y esta nueva normativa ahora forma parte de una estrategia de la FIFA para aumentar el impacto visual y emocional de las ceremonias previas a los encuentros.

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Ahora, los equipos se reúnen alrededor del círculo central mientras las cámaras capturan imágenes panorámicas del estadio, creando una puesta en escena más espectacular para los espectadores presentes y para la audiencia televisiva mundial.

Esta medida se tomó con el objetivo es reforzar el sentido de identidad nacional y ofrecer una experiencia más inmersiva. La ubicación en el centro del campo permite que los futbolistas se conviertan en el foco principal de la ceremonia.

Titular de México Vs Sudáfrica

Javier Aguirre, director técnico de la Selección de México, eligió su alineación titular para el debut en la Copa del Mundo.

Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez, Israel Reyes, Julián Quiñones, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.

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Titular de Sudáfrica Vs México en el debut mundialista

Por Sudáfrica, con el belga Hugo Broos, apostó por lo mejor de su plantel.

Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Lyle Foster, Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Iqraam Rayners, Nkosinathhi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon y Jayden Adams