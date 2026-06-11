Uzbekistán prende alarmas vs Colombia: jugador recayó en lesión a seis días del debut

La espera llegó a su final para respirar fútbol y respirar Mundial en Estados Unidos, Canadá y México con vibrantes partidos que arrancarán este jueves 11 de junio con el Grupo A. Uzbekistán se ilusiona bastante, dado que disputarán por primera vez una cita mundialista enfrentando a su similar de Colombia en el Estadio Banorte (Estadio Azteca).

Lea también Millonarios buscó a jugador campeón de la Liga BetPlay, pero le dijeron que NO

Para Uzbekistán estos enfrentamientos serán nuevos, pero no para su director técnico, Fabio Cannavaro que quiere llegar lejos con esta selección debutante en el certamen mundialista. La preparación fue contra Canadá y Países Bajos con dos derrotas y con alarmas prendidas por una posible lesión de cara al Mundial.

Durante estos últimos días, las cosas se le complicaron a Fabio Cannavaro por la lesión y recaída de uno de los mejores jugadores del seleccionado uzbeko. Se trata del tercer goleador, Jaloliddin Masharipov, mediocampista que utiliza la ‘10’ en su espalda y que ya suma 75 partidos y 14 anotaciones. Una hernia discal podría complicarlo en el debut.

RECAÍDA DE UNA LESIÓN COMPLICA A UZBEKISTÁN VS COLOMBIA

Jaloliddin Masharipov es sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes de esta selección asiática. Masharipov, que actualmente defiende los colores del Esteghlal de Irán, es el tercer goleador de Uzbekistán con sus 14 anotaciones, detrás de Eldor Shomurodov con 44 e Igor Sergeev con 25.

Sin embargo, Jaloliddin Masharipov no pudo sumar minutos ante Canadá y no fue citado para el último partido de preparación cuando enfrentaron a Países Bajos. Masharipov presentó unas molestias lumbares que se tradujeron en una hernia discal que lo privó de los juegos previos.

Lea también James despejó dudas en el Mundial: contundente mensaje a los colombianos

Desde la selección uzbeka confirmaron que Jaloliddin Masharipov tiene dolores lumbares que lo han apartado un poco de los últimos partidos y entrenamientos. La recuperación se basó con tratamientos con medicamentos y fisioterapia.

Infortunadamente, esto no fue suficiente para que Jaloliddin Masharipov saliera de estos problemas lumbares que lo han venido afectando. Le mandaron una resonancia que confirmó la recaída de su lesión. Fabio Cannavaro prende las alarmas por una hernia de disco invertebral que lo había mermado desde hace algunas semanas.

JALOLIDDIN MASHARIPOV DA PARTE DE TRANQUILIDAD PARA EL DEBUT

Se acercan los días y por ahora, Jaloliddin Masharipov sigue haciendo trabajos apartados del grupo por la hernia discal que sufre y que no ha permitido que se una a los trabajos con sus compañeros. Por ahora, el uzbeko del Esteghlal entrena de manera diferenciada.

El mediocampista del Esteghlal reaccionó en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía “Alhamdulillah” que quiere decir “gracias a Dios” que da tranquilidad con una imagen trabajando con un balón en el campo. Sin duda alguna, este mensaje puede dar algún parte de tranquilidad.

Sin embargo, Jaloliddin Masharipov no juega un partido desde hace varios meses y esto inquieta un poco al cuerpo técnico conformado por Fabio Cannavaro, entrenador italiano que dejó su huella como futbolista ganando Balón de Oro como defensor central.

A falta de seis días para que arranque el Mundial para Uzbekistán ante Colombia, Fabio Cannavaro espera con tranquilidad la recuperación de Jaloliddin Masharipov para tenerlo disponible en el primer encuentro en el histórico debut mundialista.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Block Field

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.