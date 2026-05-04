Fabián Sambueza tendría todo listo para ser nuevo jugador de un grande del FPC

La fase del "todos contra todos" de la Liga Betplay llegó a su fin y junto con ello se definieron a los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final de la competencia, pero también aquellos que se despidieron del certamen, tal como fue el caso de Atlético Bucaramanga.

El cuadro 'leopardo' se despidió de la Liga Betplay de apertura 2026 y junto con ello se comenzó a hablar también de una reestructuración en la plantilla de jugadores y en donde Fabián Sambueza tendría los días contados, ya que sería pretendido por uno de los grandes del FPC, Millonarios, el cual ya estaría sondeando la posibilidad de su fichaje.

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La fecha 19 de la Liga Betplay culminó de manera exitosa y con resultados bastante sorpresivos, tal como fue la eliminación de Bucaramanga, Cali, Medellín y Millonarios, los cuales llegaron con vida a la última jornada, pero no pudieron cumplir con la tarea de ganar para clasificar.

La eliminación del cuadro 'embajador' fue una de las más dolorosas, tomando en cuenta que es la segunda ocasión consecutiva que no clasifica a la siguiente fase de la Liga Betplay, un golpe duro para los fanáticos y la institución.

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Frente a esta situación, Fabián Bustos tomó varias decisiones, la primera de ellas sería quedarse en el club a pesar de la insistencia de Universitario para contratarlo, y modificar la plantilla de jugadores de cara al siguiente semestre ya que tiene como objetivo salir campeón.

Para ello, uno de los primeros movimientos que llevaría en el mercado de fichajes sería con el fin de reforzar la zona del mediocampo y por lo cual se inclinaría por un experimentado extranjero que milita en el FPC desde hace varias temporadas, Fabián Sambueza, quien habría entrado en los planes del equipo según reveló el periodista Carlos Alemán.

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El experimentado estratega argentino ya comienza a pensar en lo que será el siguiente semestre y la Copa Sudamericana, en donde finalmente tendrá la oportunidad de trabajar con más tiempo y de paso conformar la plantilla de jugadores que él considere necesarios para acoplarse a su idea de juego.

"La dirigencia ya está trabajando con Ariel y obviamente con nosotros porque hoy faltaron 6 jugadores, hay algunos que terminan contrato, hay ajustes que tenemos que hacer, obviamente hemos hablado y vamos a esperar a ver qué pasa. Ariel es una apersona dedicada de la dirigencia, enfocada y está también mi gusto. Se está trabajando en eso porque el próximo campeonato tenemos que pelearlo como tiene que ser en Millonarios".