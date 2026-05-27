Equipos de la Liga BetPlay reciben ayuda de la FIFA por el Mundial: se conoció la razón

Ya quedan solo 15 días para que arranque la fiesta del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Con la llegada del certamen mundialista, las competencias del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) como el Torneo BetPlay y la Liga BetPlay se verán forzados a terminar antes para dejar todas las miradas al evento del año.

Lea también Junior Vs Atlético Nacional: boletería y precios para la final de ida de la Liga BetPlay

Junior y Nacional se verán las caras en la final para definir el primer campeón del 2026 y la FIFA les daría una mano a estos dos clubes mientras se juega la Copa del Mundo. Sin embargo, América de Cali y Millonarios también se ven beneficiados gracias a las convocatorias de las diferentes selecciones.

Por David Ospina, Álvaro Montero, Juan Fernando Quintero y Santiago Mele, Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Junior de Barranquilla, respectivamente recibirán un incentivo por parte de la FIFA desde el arranque de las concentraciones de las selecciones, hasta el final de sus caminos mundialistas.

AMÉRICA DE CALI, JUNIOR, MILLONARIOS Y NACIONAL RECIBEN AYUDA DE LA FIFA

Automáticamente, estos cuatro clubes de la Liga BetPlay entran en el Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA que tiene el ente. Este apoyo será determinante para los equipos que presten jugadores durante la Copa del Mundo, dado que dará un sustento económico más que prestigioso.

La FIFA explica que, “el mecanismo de compensación se ha diseñado para recompensar a todos los clubes por igual y con total transparencia por el tiempo que sus jugadores participen en la Copa Mundial de la FIFA”. Estos pagos se dividen por el número total de los días en los que los futbolistas prestados estén en el torneo.

Lea también Primera decisión en Millonarios con Fabián Bustos tras la eliminación de Copa Sudamericana

Claramente, será mucho más ventajoso que los clubes presten a varios jugadores, y no solo a uno para las distintas plantillas que componen el ciclo mundialista de las 48 selecciones. El único que está todavía activo en la Liga BetPlay es David Ospina, pero en el programa hay una vigencia de dos años y ahí entran los casos de Álvaro Montero, Santiago Mele y Juan Fernando Quintero.

En el programa también afirman que la cifra diaria se multiplica por la cantidad de días en que los jugadores estarán en el Mundial. Es decir, se podría extender hasta las fases finales, dependiendo de cómo les vaya. La FIFA entrega 11,000 dólares diarios y se dividirá ese valor en caso de que un futbolista haya jugado en otro club durante los dos últimos años

DAVID OSPINA, SANTIAGO MELE, ÁLVARO MONTERO Y JUAN FERNANDO QUINTERO BENEFICIAN A CLUBES DE LIGA BETPLAY

Ya salieron algunas listas oficiales y entre ellas, las de Colombia. David Ospina, de Atlético Nacional, Álvaro Montero de Vélez Sarsfield y Juan Fernando Quintero, de River Plate figuran. La FIFA entrega 11,000 dólares diariamente, pero, en caso de que un futbolista haya jugado en los dos últimos años con otro club, se dividirá la cifra.

Bajo ese panorama, Nacional recibirá la mayor parte por David Ospina, y el Al Nassr de Arabia Saudita también será arropado, dado que el guardameta firmó con los antioqueños el 15 de junio de 2024. El cuadro verdolaga ganaría poco más de la mitad.

Lea también Directivos del Junior tomaron contundente decisión sobre el futuro de Alfredo Arias

Por Álvaro Montero, el dinero que ganará Millonarios será de 5,500 dólares por día, misma cantidad que tendrá Vélez Sarsfield. Mientras que Juan Fernando Quintero y Santiago Mele también le dará beneficios a América y a Junior, pero la mayor parte quedará para River Plate y Monterrey, respectivamente.

Estas cifras son un beneficio económico importante para los diferentes clubes de la Liga BetPlay. Millonarios, Nacional, Junior y América serán los principales equipos que recibirán ese apoyo por parte de la FIFA. La suma irá aumentando hasta donde lleguen las selecciones.