América confirmó 3 refuerzos para el cierre de la Copa Sudamericana

Se aproxima el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que América de Cali será uno de los protagonistas, ya que llega con la obligación de rematar con una victoria que le consiga la clasificación a la siguiente instancia de la competencia.

El equipo comandado por David González volverá a tener acción en el marco de la fecha 6 cuando se mida frente a Macará en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que será testigo del regreso de Dylan Borrero, Mateo Castillo y Yeison Guzmán.

David González volvió a convocar 3 importantes figuras para América

América de Cali sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, ya que su rendimiento ha sido bastante cuestionable, habiendo quedado eliminado de los cuartos de final de la Liga Betplay y sufriendo para poder clasificar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo que encabeza David González fue de más a menos, ya que a inicio de temporada prometía grandes cosas, pero con el pasar de los partidos empezaron a aparecer las lesiones y algunos jugadores a bajar su rendimiento.

Sin embargo, para el duelo frente a Macará en el Pascual Guerrero, le apostó a algo diferente, comenzando desde la conformación de la plantilla y que también influiría en el planteamiento táctico del encuentro, ya que volvió a convocar a Dylan Borrero, Mateo Castillo y Yeison Guzmán.

Guzmán y Mateo Castillo regresan a la convocatoria tras haberse recuperado de sus respectivas lesiones, mientras que el delantero con pasado en Brasil, Dylan Borrero, recibió un voto de confianza ante el bajonazo de rendimiento que habría sufrido, ya que se encontraba bien físicamente y entrenando con el resto del equipo.

¿Cuándo será el partido de América vs Macara en Copa Sudamericana?

Esta última fecha se jugará en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que en el último duelo ante Tigre no tuvo mayor presencia de público y la situación se podría llegar a replicar contra Macara.

Este compromiso se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

Lea también Los números de Daniel Muñoz en la histórica Conference League con el Crystal Palace

Tabla de posiciones del grupo de América