Camilo Vargas definió su futuro: firmó contrato por tres años con un club

Quedan seis meses para que la Selección Colombia afronte el Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Néstor Lorenzo deberá elegir a sus 26 convocados y lo que parece claro es un arquero que tendrá en cuenta el argentino con la presencia de Camilo Vargas, quien seguramente sería titular en todos los partidos mundialistas.

Vea también: Néiser cuenta los días: revelan posible fecha de su debut con Cruzeiro

Por esta razón, era importante que se conociera en qué equipo iba a jugar Camilo Vargas para el 2026, puesto que el guardameta terminaba contrato con el Atlas de Guadalajara a finales del 2025. Aunque hubo incertidumbre con los próximos pasos del bogotano, todo se resolvió este jueves 4 de diciembre.

El Atlas de Guadalajara confirmó la gran noticia para el 2026. Un regalo de Navidad, de fin de año y de Reyes con la renovación de Camilo Vargas. Hubo incógnitas claramente con el futuro inmediato del colombiano, pero todo se arregló con retener al guardián del arco de la institución tapatía.





CAMILO VARGAS SEGUIRÁ EN ATLAS

Conocer que Camilo ya tiene equipo para el 2026 da una tranquilidad en la Selección Colombia y en Néstor Lorenzo con la seguridad de que el portero seguirá teniendo regularidad en un club que ya lo conoce a la perfección y que tiene confianza plena en el ex Independiente Santa Fe.

Desde 2019 aterrizó en México con el sueño de consolidarse en el balompié extranjero y Atlas le dio esa oportunidad. De hecho, ya cumplirá siete años en la institución en donde espera seguir brindando la seguridad justo en un año clave con el Mundial como el principal reto.

Atlas dio a conocer que, “no es solo un portero; es el Superhéroe Colombiano, el hombre que detuvo el tiempo y reescribió la historia. Hoy, Atlas FC anuncia que su leyenda no tendrá fin: Camilo Vargas se ha vuelto ETERNO. Su llegada, el 5 de julio de 2019, fue el presagio de una era. El nacido en Bogotá arribó para ser la pieza clave que encendería la Transformación que La Ciudad de La Furia había esperado por décadas”.

Le puede interesar: Inesperado; arquero colombiano está cerca de jugar con Messi en Inter Miami

Además, hicieron un repaso por sus mayores logros dentro de la institución ‘Rojinegra’, “la historia de Camilo es una serie de hazañas inmortales:

La Épica Batalla: En el momento más oscuro, se paró frente al peligro y, con reflejos sobrenaturales, atajó los penales que rompieron la sequía de 70 años. Un acto de heroísmo puro que nos guio al título de Liga MX.

La Dinastía: Fue el cimiento inquebrantable del hito que parecía imposible, el Bicampeonato de Liga MX, sellado con el trofeo de Campeón de Campeones”.









RÉCORDS QUE SEGUIRÁN DANDO DE QUÉ HABLAR POR TRES AÑOS MÁS

Aunque en el comunicado de Atlas no afirmaron cuánto tiempo renovó, en medios mexicanos aseguraron que todo se selló por tres años más. Es decir, el guardameta cierra las puertas a una posible salida a Europa y a Arabia Saudita, ligas que estaban pendientes. De hecho, ya había dejado claro su deseo de jugar en el ‘Viejo Continente’.

Atlas también destacó los récords del arquero que lo han hecho ser el ídolo de la institución, hasta tal punto de ser pilar fundamental en un título, “su trayectoria es un arsenal de récords que solo un Superhéroe puede ostentar. Es el extranjero con más penales atajados en la historia de la Liga MX, demostrando su dominio en cada enfrentamiento cara a cara.

Lea también: Junior perdería fichaje estrella para 2026: firmaría con exótico club

Posee el récord de arcos en cero con Atlas FC, un muro infranqueable que se levanta bajo los tres palos. Su grandeza fue reconocida con la máxima distinción individual, el MVP de Liga MX y el Balón de oro a Mejor Portero de Liga MX”.

Repasan sus partidos con la camiseta del Atlas, “a lo largo de 238 partidos y más de 20 mil minutos, el Superhéroe Colombiano ha defendido con honor la armadura Rojinegra en cada gran escenario: Liga MX, Liga de Campeones de la Concacaf, Leagues Cup, Campeones Cup y Super Copa de la Liga MX”. Camilo ya ha ganado tres títulos con dos ligas de México y un Campeón de Campeones.