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Selección Colombia

La FCF emitió comunicado sobre Jaminton Campaz

Luego de la eliminación de Colombia del Mundial 2026, ha habido presuntas amenazas contra el jugador.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
La FCF respaldó a Jaminton Campaz y pidió a la Fiscalía investigar a los responsables de las amenazas
Jáminton Campaz - Selección Colombia // AFP

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció oficialmente este viernes 10 de julio sobre la situación que vive Jaminton Campaz, quien presuntamente ha recibido amenazas en contra de su vida y la de su familia tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.

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El futbolista de Rosario Central quedó en el centro de las críticas luego del compromiso ante Suiza. En el minuto 115 del tiempo suplementario, Campaz desperdició la ocasión más clara del partido al quedar mano a mano con el arquero Gregor Kobel y enviar el balón por encima del arco. Posteriormente, Colombia cayó 4-3 en la definición por penales.

Fue el propio atacante nariñense quien denunció públicamente que tanto él como sus familiares habían sido objeto de amenazas después del encuentro disputado en Vancouver.

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Ante esta situación, la FCF manifestó que "rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia", al tiempo que recordó que "ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo".

En el comunicado, el Comité Ejecutivo de la Federación también expresó su respaldo al jugador y a toda la delegación de la Selección Colombia. Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar "con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos".

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La entidad también defendió el compromiso de los futbolistas que representan al país, señalando que todos ellos visten la camiseta nacional "con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país", y que cada partido lo afrontan con la intención de conseguir el mejor resultado posible.

Finalmente, la Federación hizo un llamado a la afición para que el fútbol continúe siendo un escenario de respeto. En ese sentido, enfatizó que "el fútbol debe ser un espacio de unión, respeto y esperanza, nunca un escenario para el odio, la intimidación o la violencia", concluyendo que proteger a los deportistas también significa defender los valores del deporte y el orgullo que representa la Selección Colombia.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol sobre Jámnton Campaz

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