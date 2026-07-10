Campeón con América de Cali será nuevo delantero de Medellín

Independiente Medellín está a punto de presentar de manera oficial a su nuevo director técnico para la presente temporada, Luis Amaranto Perea, quien ya terminó su participación en la Copa Mundial con la Selección Colombia y ahora está a punto de llegar nuevamente a Fútbol Profesional Colombiano para dirigir.

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El 'poderoso de la montaña' se prepara para asumir un nuevo reto en el que se espera pueda mejorar sus participaciones del semestre de apertura y todo parece que va bien encaminado a este objetivo, ya que se está llevando a cabo una buena reestructuración de la plantilla de jugadores en donde Jeison Medina sería una de sus principales contrataciones.

Jeison Medina volvería al FPC para jugar con Medellín

Independiente Medellín tiene una dura tarea por cumplir de cara al semestre de clausura de 2026 y Amaranto Perea se deberá empezar a poner al día de manera muy corta, ya que la Liga Betplay está a punto de comenzar y él no ha llegado a suelo paisa.

El cuerpo técnico de Perea en Medellín ya se encuentra preparándose de la mejor manera con el respectivo trabajo de la pretemporada en el cual se han realizado también cambios en cuanto a jugadores.

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Se han confirmado bajas sensibles como la de Francisco Chaverra, quien llegó a Millonarios, José Ortiz a Bucaramanga y Francisco Fydriszewski a Junior. Sin embargo, las directivas no se han quedado de brazos cruzados y de igual manera han venido contratando jugadores como Agustín Martegani, Carlos Lucumí y se espera que muy pronto Jeison Medina.

El experimentado delantero de 31 años llegaría como el reemplazo del 'polaco', ya que también cuenta con amplia trayectoria y olfato goleador que ha venido demostrando a nivel nacional e internacional, en los últimos años desde el fútbol ecuatoriano, en donde ha pasado por grandes equipos como Liga de Quito, Aucas e Independiente del Valle.

¿Cómo le fue a Jeison Medina en LDU Quito?

Medina lleva varios años en el fútbol de Ecuador y desde el arranque de la temporada 2025 está portando la camiseta de Liga de Quito tras su paso por Independiente del Valle.

En este lapso ya ha tenido la oportunidad de disputar 49 partidos, más de 2.400 minutos en el campo de juego y en los cuales ha podido celebrar seis goles y dos asistencias.

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Juan José Córdoba fue presentado recientemente

Deportivo Independiente Medellín va por todo y anuncia otro fichaje para lo que será el inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año. El conjunto paisa quiere armar un buen plantel.

El ‘poderoso de la montaña’ confirmó la llegada del extremo Juan José Córdoba, quien tiene pasado en el Deportivo Cali y que viene de jugar el fútbol profesional del territorio croata.