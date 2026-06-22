Real Cartagena le quitó fichaje de lujo a Medellín con millonaria oferta

Independiente Medellín vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano, pero no justamente porque ya haya hecho oficial su primera contratación, sino porque se quedó con las manos vacías en medio de una negociación por un importante jugador.

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Por el momento, el 'poderoso de la montaña' no la viene pasando bien en cuanto a traspasos y solo hay rumores de salidas, pero justo cuando se habló de una incorporación importante como lo es la de Edinson López, Real Cartagena se le habría adelantado y ya tendría lista la compra de un importante porcentaje de sus derechos deportivos.

Medellín dejó escapar importante fichaje a Real Cartagena

Independiente Medellín sigue causando sensaciones de "odios y amores" en sus hinchas, cuando la única realidad es que debe hacer lo posible para poder reivindicarse con ellos, razón por la cual habría llevado a cabo la incorporación de Luis Amaranto Perea como director técnico, pero le siguen haciendo falta nuevos jugadores.

El cuadro antioqueño pierde protagonismo en el mercado de fichajes, ya que por el momento solo demuestra que se está desarmando con la salida de José Ortiz y otras posibles bajas como la de Daniel Londoño a Independiente Santa Fe y la de Baldomero Perlaza a Bolívar.

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Se han llevado a cabo sondeos de un par de jugadores, pero uno de los más llamativos que había en carpeta era sin duda alguna el de la joven promesa del FPC, Edinson López, quien destacó de buena manera con Envigado en el primer semestre de la temporada 2026 y con el cual ya se estaba negociando.

Sin embargo, Real Cartagena se mostró más vivo y "pisó" la negociación con una millonaria cifra de 300.000 dólares por el 75% de sus derechos deportivos, dejando sin opción alguna al DIM.

¿Cómo le fue a Edinson López en Envigado?

El mediocampista de 26 años debutó en 2018 con la 'cantera de héroes' y desde entonces se ha mantenido en el equipo, convirtiéndose en un referente y capitán que ha conseguido jugar 163 partidos, más de 9.000 minutos en los cuales ha conseguido marcar 14 goles y colocar tres asistencias.

Fydriszewski podría salir de Medellín a otro club del FPC

El experimentado delantero de 33 años ha tenido unas temporadas bastante destacadas con la camiseta de Medellín y se ha convertido en una de sus principales figuras a nivel nacional e internacional, misma razón por la cual lo estarían buscando otros equipos.

El atacante cuenta con contrato vigente hasta diciembre de la presente temporada y por el momento no se han hecho esfuerzos de renovación, lo que ha despertado el interés de un club que se mantiene con vida en la Copa Libertadores, pero también de un equipo del FPC.