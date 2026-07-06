Medellín se pronunció sobre jugador que se fue a Millonarios

Hace unos días, Millonarios FC de Bogotá confirmó la llegada de Francisco Chaverra, procedente del Deportivo Independiente Medellín. El jugador puede hacer de carrilero o extremo izquierdo.



“Millonarios FC informa que, luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Francisco Chaverra se convirtió en nuevo jugador del equipo. El jugador llegó en condición de préstamo a un año”, indicó el club.

El anuncio de Millonarios

“Chaverra se ha caracterizado por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar por las bandas, cualidades que lo convierten en una pieza importante. Su llegada refuerza el frente de ataque y aporta nuevas alternativas ofensivas al equipo”, añadió.



Tras el anuncio del equipo azul de la capital del país, este lunes 6 de julio, el mismo Deportivo Independiente Medellín lanzó un anuncio haciendo referencia al traspaso de cara a la liga colombiana del segundo semestre del año.

Dim también se pronunció

“El Equipo del Pueblo informa que Francisco Chaverra fue cedido a préstamo a Millonarios FC por el término de un año, en una operación con cargo y opción de compra”, escribió el ‘poderoso de la montaña’ en su plataforma digital.

“Le deseamos a Francisco muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional. El Club continúa trabajando en la conformación de su plantel profesional y todas las novedades serán informadas oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, añadió.

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¿Millonarios y el Dim pelearán por el trofeo?

Tanto Millonarios FC de Bogotá como el Deportivo Independiente Medellín esperan hacer una muy buena liga. Por eso, trabajan en este mercado de fichajes para tener un muy buen desempeño.



Ambos equipos están llamados a pelear por el título. A ellos se les suma Atlético Nacional de Medellín, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Once Caldas de Manizales y otros clubes más.