Campeón de Copa Suruga Bank sería fichado por Cali

Deportivo Cali vuelve a robarse los reflectores del Fútbol Profesional Colombiano al darse a conocer la cercanía que hay con respecto a una nueva incorporación en la zona defensiva que cuenta con amplia trayectoria en el FPC y también a nivel internacional.

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El equipo comandado por Rafael Dudamel está llevando a cabo una extensa reestructuración en la plantilla de jugadores, en donde ya se confirmaron esperados regresos como el de Nicolás Benedetti, el fichaje de Edwin Velasco y Leyser Chaverra, pero además de ellos también estaría cerca a confirmarse la contratación de José Moya, un experimentado defensor.

José Moya vuelve al FPC para jugar con Cali

Rafael Dudamel tomó el mando de un Deportivo Cali que se quedó corto en el semestre de apertura de la temporada 2026, pero ahora tendrá la oportunidad de armar una plantilla acorde a sus necesidades e ideas de juego, ya que llegó a trabajar sobre el equipo que había conformado Alberto Gamero.

Por el momento ya se han confirmado más de cinco salidas de jugadores, renovaciones importantes como la de Avilés Hurtado y en cuanto a nuevas contrataciones también se están poniendo al día, habiendo anunciado el regreso del referente 'azucarero', Nicolás Benedetti, y los principios de acuerdo que hay con Edwin Velasco y la de Leyser Chaverra.

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Ahora, a estas buenas noticias se suma la de José Moya, el defensor central de 33 años que milita actualmente en el fútbol de Bolivia con The Strongest, pero que también cuenta con una destacada participación en el fútbol local con equipos como Santa Fe, Tolima y Pereira.

Moya arribó a la escuadra boliviana en la presente temporada, pero lamentablemente su paso no resultó tan exitoso como se esperaba y quedaría como agente libre, situación de la cual se aprovecharía Deportivo Cali y precisamente Dudamel, quien ya lo dirigió en Pereira y sabe que se podría adaptar a su idea de juego.

¿Cómo le fue a José Moya en The Strongest?

El zaguero central dio el salto al fútbol internacional en la temporada 2026 tras un destacado paso por Deportivo Pereira, pero todo parece indicar que no se acopló al estilo de juego, ya que solamente tuvo la oportunidad de jugar 8 partidos, dos de ellos en Copa Libertadores, sumando más de 700 minutos dentro del terreno de juego.

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Cali también quiere el fichaje de Jersson González

Seguramente, tras la salida de Lucas González, el Tolima no quiere perder a más fichas para el segundo semestre por lo que se juega en el torneo local y en la Copa Libertadores como el único club colombiano en meterse a los octavos de final. Cali aprieta con el interés en Jersson González.

De acuerdo con información de Mariano Olsen, Cali demostró el interés que tiene en fichar a Jersson González, extremo del Tolima. El extremo bogotano dejó buenas sensaciones tanto en Independiente Santa Fe como en el cuadro tolimense. Podría ser un buen fichaje que cumpla con las pretensiones de Rafael Dudamel.