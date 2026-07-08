Ex candidato a dirigir a la Selección Colombia, nuevamente disponible

El panorama de la Selección Colombia podría abrir un nuevo capítulo tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Mientras la Federación Colombiana de Fútbol analiza la continuidad de Néstor Lorenzo, un entrenador que ya estuvo en el radar de la Tricolor vuelve a quedar libre en el mercado.

Dalic sería candidato a dirigir a la Selección Colombia

Se trata del croata Zlatko Dalić, quien este miércoles confirmó el final de su ciclo como seleccionador de Croacia después de casi nueve años al frente del equipo nacional. El estratega comunicó su decisión directamente a la Federación Croata de Fútbol, poniendo fin a una de las etapas más exitosas en la historia de ese país.

La noticia también despierta interés en Colombia, pues Dalić fue uno de los entrenadores considerados por la Federación Colombiana de Fútbol en 2022, cuando se buscaba al reemplazo de Reinaldo Rueda. Finalmente, el elegido fue Néstor Lorenzo, quien asumió el proceso que recientemente terminó con la eliminación frente a Suiza en la tanda de penaltis de los octavos de final del Mundial.

Con este nuevo escenario, el nombre del técnico croata podría volver a aparecer entre las alternativas en caso de que la Federación decida realizar un cambio en el banquillo de la Selección Colombia. Por ahora no existe ningún acercamiento oficial, aunque su situación contractual lo deja nuevamente disponible.

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Dalic habló tras su salida de Croacia

"El papel de entrenador requiere muchas decisiones difíciles, pero esta fue sin duda la más complicada para mí. Siempre he dicho que no hay mayor honor que liderar a mi selección nacional", expresó Dalić tras anunciar su salida del combinado balcánico.

El entrenador deja un legado difícil de igualar. Bajo su dirección, Croacia fue subcampeona del Mundial de Rusia 2018, obtuvo el tercer lugar en Catar 2022 y alcanzó la final de la Liga de Naciones en 2023. En el Mundial 2026, su equipo fue eliminado en los dieciseisavos de final frente a Portugal tras recibir un gol en el minuto 94.

Dalić también recordó con orgullo los logros obtenidos durante su gestión. "Cuando tomé el mando de la selección nacional creía tanto en la calidad de los jugadores como en mí mismo, pero ni siquiera me atrevía a soñar que lograríamos todo lo que hemos logrado en estos casi nueve años", afirmó.

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Desde la Federación Croata de Fútbol, su presidente Marijan Kustić destacó el legado del entrenador y lo calificó como el seleccionador más exitoso en la historia del país, resaltando no solo los resultados deportivos, sino también el liderazgo y la unión que logró construir dentro del grupo.

Mientras tanto, en Colombia la atención sigue puesta en las decisiones que tome la Federación tras la eliminación mundialista. La continuidad de Néstor Lorenzo aún no está definida y, si finalmente se abre un nuevo proceso, el nombre de Zlatko Dalić podría volver a estar entre los candidatos para asumir el banquillo de la Tricolor, tal como ocurrió hace cuatro años.