Rafael Santos Borré no vuelve a Cali tras oferta de grande de Sudamérica

Uno de los hombres del momento en el mercado de fichajes es Internacional de Brasil ya no querría continuar al menos en el semestre de clausura tras no cumplir con las respectivas expectativas de la temporada.

Lea también Colombia no es prioridad para Cristiano Ronaldo: polémico mensaje a la tricolor

El delantero de 30 años tendría los días contados en el Brasileirao y junto con ello se habló sobre un posible interés por parte de Deportivo Cali, un viejo conocido de Borré. Sin embargo, este anhelado regreso no se llevaría a cabo, al menos por ahora, ya que el director técnico de River Plate se contactó directamente con él para persuadirlo.

Rafael Santos Borré volvería a River Plate

El conjunto comandado por Rafael Dudamel comenzó a trabajar en la respectiva reestructuración de la plantilla de jugadores, la cual había conformado primeramente Alberto Gamero y que no le serviría del todo a estratega venezolano.

Dudamel ahora llega con la oportunidad de conformar un equipo desde cero, acorde a sus necesidades y lo que quiere implantar para el semestre de clausura, en donde quiso contar con Rafael Santos Borré.

Al enterarse que en Internacional no querrían continuar con el atacante de importante paso por la Selección Colombia, las directivas del conjunto 'azucarero' comenzaron a adelantar gestiones para poder contratarlo.

Infortunadamente para Cali, en el camino de la contratación se habría interpuesto nada más y nada menos que Eduardo Coudet, director técnico de River Plate que se habría contactado directamente con Borré para que regrese al conjunto 'millonario', un negocio en el que el equipo argentino tendrá que poner entre dos y tres millones de dólares para quedarse con el delantero de 30 años.

¿Cómo le fue a Rafael Santos Borré con Internacional?

El cartagenero arribó al fútbol de Brasil para jugar con Internacional luego de su paso por la Bundesliga jugando con Werder Bremen. Desde entonces consiguió completar 104 partidos, 6.950 minutos dentro del campo de juego en los cuales se reportó con 28 goles y 9 asistencias.

¿Cuántos títulos tiene Rafael Santos Borré con River Plate?

La presencia de Borré en el cuadro 'millonario' fue bastante destacada desde que arribó en 2017 hasta que se marchó en la temporada 2021, cuatro años en los cuales consiguió sumar seis títulos: