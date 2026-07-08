Duván Zapata confirmó equipo para el 2026/27: firmó contrato por dos años

El colombiano Duván Zapata, capitán del Torino, renovó su contrato con el club italiano hasta 2028, tras consolidarse como una pieza fundamental del equipo desde su llegada en 2023, informó este miércoles la entidad turinesa.

"¡Seguimos adelante juntos! ¡Mucho éxito en esta nueva etapa y siempre, fuerza 'Toro'!", anunció el Torino en un comunicado.

El atacante, de 35 años, llegó al equipo granata en septiembre de 2023 procedente del Atalanta y, desde entonces, disputó 75 partidos, en los que marcó 19 goles y repartió cinco asistencias.

Nacido en Padilla, Cauca en 1991, se formó en las categorías inferiores del América de Cali, con cuyo primer equipo debutó en 2008.

En 2011 fichó por Estudiantes de La Plata, donde anotó 22 goles en 46 encuentros antes de dar el salto al fútbol italiano.

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Su trayectoria en Italia comenzó en el Nápoles en 2013; posteriormente jugó como cedido en Udinese y Sampdoria, club que al que fue traspasado.

Más tarde recaló en el Atalanta, donde permaneció durante cinco temporadas antes de incorporarse al Torino.

Zapata también fue internacional con Colombia, selección con la que disputó 34 partidos y marcó cuatro goles.

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Mucho se había hablado de Duván Zapata y de su futuro con la posibilidad de salir de Europa y volver a la Liga BetPlay o hasta volver a figurar en la Primera División Argentina. El delantero caucano de 35 años siempre resuena en el radar del América de Cali.

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Un golpetazo en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, pues esa renovación del atacante atenta con cualquier posibilidad que pudo haber tenido Duván Zapata para regresar al balompié colombiano con el América. Con 35 años encima, el referente y capitán del Torino renovó por dos años más.

Tal vez en el 2028 cuando termine su respectivo contrato con el Torino se le podría abrir una puerta en el América de Cali con sus 37 años. Habrá que esperar qué decisiones podría tomar el atacante de Padilla, Cauca con alguna posibilidad de regresar al fútbol colombiano o a Sudamérica.