Millonarios anunció un segundo amistoso para celebrar sus 80 años; será fuera de Colombia

Millonarios FC sigue moviendo piezas de cara al segundo semestre de 2026. En el día de su cumpleaños número 80, el club no solo recibió múltiples mensajes de felicitación, sino que también confirmó un nuevo compromiso amistoso para continuar con su preparación.

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Este jueves 18 de junio, la institución celebró ocho décadas de historia. Como era de esperarse, entidades como la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y miles de aficionados aprovecharon la fecha para enviar mensajes de reconocimiento a uno de los clubes más importantes del país.

¿Cuándo y dónde se juega Millonarios vs Colo Colo?

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por anuncios deportivos. Inicialmente, Millonarios confirmó que disputará un partido amistoso frente a Colo Colo de Chile, compromiso que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio en el estadio El Campín.

Ese encuentro será una de las grandes pruebas para el equipo dirigido por Fabián Bustos antes del inicio de las competencias oficiales del segundo semestre. No obstante, no será el único amistoso internacional que afrontará el conjunto embajador.

Millonarios se enfrentará con Universitario en Lima

Horas después, Universitario de Deportes de Perú publicó un mensaje de felicitación para Millonarios por sus 80 años de existencia. Posteriormente, se confirmó que ambos clubes se enfrentarán en un partido de preparación.

El compromiso se disputará el sábado 11 de julio en el estadio Monumental de Lima, una semana antes del encuentro frente a Colo Colo. De esta manera, los albiazules tendrán dos exigentes pruebas internacionales durante la pretemporada.

La intención de Millonarios es aprovechar estos partidos para darle continuidad al trabajo que adelanta el cuerpo técnico y llegar en mejores condiciones al inicio de la Liga BetPlay. El club ya comenzó a definir su plantilla para el segundo semestre y recientemente anunció varias salidas.

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En el plano deportivo, el objetivo es claro: volver a ser protagonista de la Liga BetPlay luego de dos torneos consecutivos sin lograr la clasificación a las semifinales. La institución considera prioritario recuperar terreno en la Liga.

Asimismo, Millonarios buscará asegurar un cupo a competencias internacionales para 2027. Por ello, la dirigencia y el cuerpo técnico consideran que estos amistosos ante Universitario y Colo Colo serán fundamentales para evaluar el rendimiento del equipo antes de afrontar los retos oficiales de la segunda parte del año.