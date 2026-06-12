Canadá y Bosnia y Herzegovina debutaron con empate en la Copa del Mundo

Las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina debutaron con empate 1-1 este viernes 12 de junio en la fecha 1 del grupo B en la Copa del Mundo 2026.

Jovo Lukic, por los balcánicos, y Cyle Larin, por los norteamericanos, anotaron los goles del compromiso.

Bosnia y Herzegovina sorprendió en el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, el seleccionado de Bosnia y Herzegovina sorprendió al canadiense al abrir el marcador, a través de una acción a balón parado.

En el minuto 25, Jovo Lukic aprovechó un tiro de esquina desde el costado occidental, que cabeceó en el primer palo su compañero Sead Kolašinac.

La pelota tomó dirección del centro del área pequeña, en dondeLukic impuso su fortaleza física para ganarle la posición a un defensor de Canadá y con un sutil golpe de cabeza poner el 1-0 parcial.

Los canadienses intentaron reaccionar con juego rápido por las bandas, pero poco preciso.

Lea también Confesión de Zlatan sobre el Mundial desató una tormenta política en redes

Canadá empató en el segundo tiempo

Con el apoyo de su afición y luego de algunas sustituciones del entrenador Jesse Marsch, la selección de Canadá arrinconó a Bosnia y Herzegovina hasta lograr a igualdad.

En el minuto 79, los norteamericanos armaron una brillante acción colectiva que inició con Ismael Kone transportando el balón por el centro de la cancha, hasta que encontró el espacio para lanzar un pase filtrado con destino de Promise David.

David, que recibió el esférico de espaldas, habilitó con el borde externo de su guayo derecho a Cyle Larin, que sin perder tiempo se dio media vuelta hasta lograr el momento oportuno para sacar un fuerte remate de derecha que venció la resistencia del arquero de Bosnia.

Con este resultado, Canadá y Bosnia y Herzegovina comparte parcialmente la primera posición del grupo B con un punto y están a la espera del resultado del partido que jugarán Qatar y Suiza.

Así se jugará la fecha 2 del grupo B en la Copa del Mundo

En la segunda jornada, Canadá se medirá con Qatar y Suiza chocará con Bosnia y Herzegovina.