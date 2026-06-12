Este viernes 12 de junio, por la primera jornada del grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la selección de Canadá, anfitriona del certamen, se vio las caras con su similar de Bosnia y Herzegovina.

Fue empate en Toronto

El compromiso, que se llevó a cabo en el estadio de Toronto, terminó 1 a 1. Fue un compromiso bastante entretenido. Además de los tantos, hubo más oportunidades de peligro, pero ambos equipos fallaron por falta de eficacia.



Y las polémicas arbitrales, cabe mencionar, no hicieron falta. Al minuto 49, un jugador de Canadá picaba en punta para, en su momento, marcar el empate parcial. Sin embargo, el guardameta de Bosnia y Herzegovina salió con vehemencia y le pegó tremendo puñetazo a su rival.

Lea también Canadá y Bosnia y Herzegovina debutaron con empate en la Copa del Mundo

La polémica arbitral

Los hinchas y algunos jugadores de Canadá, como era de esperarse, le pidieron al juez central argentino Facundo Tello que determinara penalti. Sin embargo, esto, de manera sorpresiva, no ocurrió así.

Momentos después, se pudo evidenciar que el futbolista del equipo canadiense estaba adelantado y por esta razón no se habría determinado el disparo desde los doce pasos. Allí, la polémica arbitral terminó.

Sigue la Copa del Mundo

Este, es de resaltar, fue el tercer partido que se llevó a cabo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se organiza y se adelanta en Estados Unidos, Canadá y México.



El siguiente del duelo que se jugará en la máxima fiesta del deporte rey será el de Estados Unidos vs. Paraguay, correspondiente también a la primera jornada, pero del grupo D. La pelota rodará a partir de las 8:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal de Canal RCN.



