Canal y hora para ver en vivo el Nacional vs. Tigres por Copa BetPlay

Después de lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se viene el inicio de la competencia oficial en el fútbol profesional colombiano.

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Nacional vs. Tigres

Uno de los primeros partidos que se jugarán será el de Atlético Nacional de Medellín vs. Tigres FC por la ida de la primera fase de la Copa BetPlay. Este torneo, como bien se sabe, reúne a los equipos de la primera división con los de la segunda categoría.



El cotejo se va a realizar en el estadio Cincuentenario de la ciudad de la eterna primavera. El conjunto paisa es favorito para avanzar de ronda. Tigres, de igual manera, hará todo lo posible por clasificar.

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La posible nómina verdolaga

Así formaría el equipo dirigido por Lucas Fidolo González Vélez: Luis Marquínez; (Yeicar Perlaza o Andrés Felipe Román), Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, (Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo); Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.



La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), este lunes 20 de julio, hizo oficial el canal por el cual se podrá ver en vivo el choque. Este encuentro acaparará la atención de miles de hinchas en el país.

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Canal y hora para ver en vivo el juego

“Nos permitimos informar los partidos de ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2026 de la Fase 1B que serán transmitidos a través de señal de televisión y los que serán transmitidos de manera gratuita a través de YouTube”, escribió la Dimayor.

La pelota rodará este martes 21 de julio a partir de las 4:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Win Sports +. Se espera un partido con varias emociones.





