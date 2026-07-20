Este martes 21 de julio comienza la competencia inicial en el segundo semestre del año para Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más grandes del fútbol profesional colombiano.

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Nacional vuelve a la competencia oficial

El equipo verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia se tendrá que ver las caras con Tigres, equipo de la segunda división, por Copa BetPlay. La pelota rodará a las 4:00 p. m., hora colombiana.



Este será el primer partido oficial del nuevo director técnico de la escuadra verdolaga, Lucas Fidolo González Vélez​, quien arribó al club hace pocos días procedente del Deportes Tolima.

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¿Cómo le irá a Nacional en el segundo semestre del año?

El partido se va a llevar a cabo en el estadio Cincuentenario de Medellín. Atlético Nacional disputará el encuentro ante Tigres después de haber perdido en un duelo amistoso contra Deportivo Táchira.



Entre los hinchas hay mucha expectativa por conocer cuál será la primera nómina titular de Atlético Nacional de Medellín en la era Lucas Fidolo González. Pues bien, de acuerdo con el amistoso vs. Táchira, estos podrían ser los elegidos por el DT:

La posible nómina

Luis Marquínez; (Yeicar Perlaza o Andrés Felipe Román), Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, (Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo); Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.



Siguiendo con temas del partido por Copa, Franco Armani podría estar en la lista de convocados. “Las grandes historias siempre encuentran el camino de regreso. Y hay regresos que no solo emocionan: hacen revivir los recuerdos más felices. Hoy, Atlético Nacional vuelve a abrir las puertas de su casa para recibir a uno de los máximos ídolos de su historia. Franco Armani vuelve al Verde. Atlético Nacional vuelve a recibir a un hombre que hizo eterno el arco verdolaga, que defendió este escudo con el alma y que marcó para siempre la historia de nuestra institución. Regresa para escribir un nuevo capítulo con los colores que lo vieron convertirse en leyenda”, escribió el club sobre el regreso de Armani.