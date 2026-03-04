Caracas vs Metropolitanos EN VIVO, 4 de marzo: hora y canal Copa Sudamericana

Desde hace algunos años, el formato de la Copa Sudamericana mantiene que en la primera fase y antes de sellar la clasificación a los grupos, los clubes de Venezuela, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y Ecuador se eliminen entre sí. Los cupos con este formato se reducen para cada país, mientras que Argentina y Brasil ponen seis equipos cada uno en el sorteo de fase de grupos.

Así las cosas, Academia Puerto Cabello fue el primero en clasificar por los lados de Venezuela después de eliminar a Monagas en los lanzamientos desde el punto penal tras empatar sin goles durante los 90 minutos. Ahora el turno será para Caracas que será local ante Metropolitanos.

Caracas, dirigido por Fernando Aristeguieta espera sellar el paso a la fase de grupos en su duelo contra Metropolitanos. Los caraqueños se armaron con Luis Mago, de experiencia en selección de Venezuela, Edgardo Rito, Christian Larotonda y el paraguayo Adrián Fernández.

Por su parte, Metropolitanos, que persigue ese mismo objetivo de sellar la clasificación para la fase de grupos lo intentará con una base similar a la del año pasado sin bajas sensibles para afrontar la Copa Sudamericana. Además, el equipo dirigido por Francesco Stifano se armó con el argentino Rafael Sangiovani y los venezolanos Andrés Ferro y Richard Figueroa.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE CARACAS VS METROPOLITANOS POR LA COPA SUDAMERICANA ESTE MIÉRCOLES 4 DE MARZO

El partido entre Caracas vs Metropolitanos FC que se jugará en el Estadio Olímpico de la UCV sellará la clasificación de alguno de los dos clubes venezolanos para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El juego arrancará a partir de las 5 de la tarde en horario de Colombia y 6 de la tarde para Venezuela. Se podrá ver por DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CARACAS VS METROPOLITANOS

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.