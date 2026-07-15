Caracas vs Santa Fe cambiaría de sede, ¿por qué y dónde se jugaría?

Independiente Santa Fe se alista para disputar los playoffs a los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Caracas FC, una serie que podría sufrir una modificación importante para el partido de vuelta.

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Fechas de Santa Fe vs Caracas

El compromiso de ida está programado para el jueves 23 de julio en Bogotá, mientras que la revancha se jugaría el jueves 30 de julio en Caracas. Sin embargo, la sede del segundo encuentro aún no estaría completamente definida.

La posibilidad del cambio obedece a las complicaciones que enfrenta Venezuela tras el reciente terremoto, situación que ha afectado la operación de algunos aeropuertos y ha generado dificultades para los despegues y aterrizajes.

De hecho, la Conmebol ya tomó una decisión similar con otra llave del torneo. El partido de ida entre Universidad Central de Venezuela y Santos, previsto inicialmente para disputarse en Caracas, fue trasladado al estadio Misael Delgado de Valencia.

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Ese antecedente hace pensar que el duelo entre Caracas FC y Santa Fe también podría salir de la capital venezolana, aunque por el momento el organismo rector del fútbol sudamericano no ha hecho oficial ninguna modificación.

Mientras tanto, ambos equipos continúan preparando la serie. Santa Fe llega procedente de la Copa Libertadores, mientras que Caracas disputó la fase de grupos de la Copa Sudamericana y logró avanzar a esta instancia.

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En los próximos días se espera que la Conmebol confirme si el partido de vuelta se mantiene en Caracas o si, como ocurrió con el compromiso entre UCV y Santos, se traslada a otra ciudad de Venezuela.

Ganador de Santa Fe - Caracas, contra River Plate

El ganador de la llave entre Caracas FC e Independiente Santa Fe avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera River Plate.