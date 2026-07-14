Víctor Cantillo sería nuevo jugador de un equipo de Liga BetPlay

Víctor Cantillo está muy cerca de regresar al fútbol colombiano. El experimentado mediocampista alcanzó un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Atlético Bucaramanga y solo restan los exámenes médicos para oficializar su incorporación.

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La información fue revelada por el periodista Julián Capera, quien indicó que el volante de 32 años firmará un contrato hasta junio de 2027, siempre y cuando supere satisfactoriamente las evaluaciones médicas previstas entre miércoles y jueves.

Cantillo llega como agente libre luego de finalizar su vínculo con Remo de Brasil. Tras varios años en el exterior, el mediocampista volverá a la Liga BetPlay con el objetivo de recuperar el nivel que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del país en su posición.

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El entrenador Pablo Peirano dio el visto bueno para la contratación, convencido de que la experiencia del volante puede aportar equilibrio y jerarquía al mediocampo del conjunto santandereano durante el segundo semestre.

Trayectoria de Víctor Cantillo

A lo largo de su carrera, el futbolista nacido en Magdalena ha vestido las camisetas de Leones, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Corinthians, Huracán y Remo. Sin embargo, fue en el cuadro barranquillero donde alcanzó el punto más alto de su rendimiento.

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Precisamente, sus actuaciones con el cuadro barranquillero le permitieron recibir convocatorias a la Selección Colombia, consolidándose en ese momento como uno de los mediocampistas con mayor proyección del fútbol nacional.

Aunque en las últimas temporadas su rendimiento ha disminuido, Atlético Bucaramanga confía en que Cantillo pueda recuperar su mejor versión. Si no surge ningún inconveniente en las pruebas médicas, el club oficializará su fichaje antes de finalizar la semana.