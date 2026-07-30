Este jueves 30 de julio, Independiente Santa Fe de Bogotá se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Los hinchas del conjunto colombiano esperan un buen partido de su equipo.



El conjunto rojo y blanco, que es dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, se tendrá que enfrentar contra Caracas FC de Venezuela por el compromiso de vuelta de los dieciseisavos de final del certamen internacional. El duelo se llevará a cabo en el país vecino.

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Santa Fe vs. Caracas

La ida, que se jugó hace unos días en el estadio Nemesio Camacho El Campín, terminó 2 goles a 0 a favor de la escuadra cardenal. Los de Hugo Rodallega y compañía tienen una buena diferencia para resolver la serie.



La pelota rodará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y aunque faltan todavía varias horas para que inicie el cotejo, muchas personas se preguntan por cuál será el marcador final. Pues bien, esta cuestión la abordó y resolvió la inteligencia artificial.

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El análisis de la IA

“El León llega a la vuelta con un 2-0 de la ida en El Campín, con gol tempranero y sobre el final. El equipo de Pablo Repetto sabe que con empatar o perder por 1 gol clasifica. Viene de caer 2-1 en Liga vs. Águilas, así que la Sudamericana es el objetivo. Su plan: presión alta y salir rápido, como lo hizo en Bogotá donde adelantó líneas desde el inicio”, dijo la IA.



“Caracas juega en Venezuela con la necesidad de hacer mínimo 3 goles. Es un equipo que en fase de grupos no perdió contra argentinos. De local suele proponer, pero fuera le costó. Hoy tendrá que dejar espacios y jugar directo, buscando desgaste físico”, agregó.

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La predicción final

“El que pase enfrenta a River Plate en octavos. Predicción y marcador exacto: Caracas 1 - 1 Independiente Santa Fe. El local sale a todo y abre el marcador, pero Santa Fe lo empata administrando la ventaja global. Clasifica Santa Fe 3-1 en el global a octavos de final”, sentenció la herramienta.



Como bien se puede notar, la inteligencia artificial predice que Independiente Santa Fe de Bogotá clasificaría a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.