Cariaco González volvería al FPC: equipo tradicional lo quiere

El mediocampista venezolano Luis Daniel 'cariaco' González estaría muy cerca de volver al Fútbol Profesional Colombiano para disputar la temporada 2026.

Según informó el periodista Rafa Guerrera en Planeta Fútbol, González está en la baraja de candidatos para reforzar a Real Cartagena en el Torneo BetPlay.

"Otro jugador que está en la carpeta de los directivos de Real Cartagena es 'Cariaco' González", dijo Guerra.

Y es que el conjunto heroico estaría en la búsqueda de un nuevo jugador con experiencia para potenciar la parte ofensiva, luego de haber anunciado a Jarlan Barrera.

La idea de Real Cartagena es sumar otro futbolista con el objetivo de conseguir el ascenso para la temporada 2027.

¿Cariaco volvería al FPC?

El retorno de Luis Daniel 'cariaco' González al Fútbol Profesional Colombiano, en donde ya vistió las camisetas de Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, dependería del futuro de Deportivo Táchira en la Copa Conmebol Libertadores.

Actualmente, el conjunto venezolano está disputando la segunda fase previa contra Deportes Tolima y está perdiendo la serie 0-1.

'Cariaco' González ya ha sido campeón en Colombia al haber conquistado la Superliga 2020 y la primera división de 2023 con Junior de Barranquilla.