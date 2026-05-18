Carlo Ancelotti acabó la incógnita con Neymar: convocatoria oficial para el Mundial

Carlo Ancelotti acabó la espera después de lanzar una prelista de 55 jugadores para empezar a ver posibilidades de cara a la convocatoria definitiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La ‘Canarinha’ sorprendió con el nombre de Neymar Jr.

El astro brasileño no había sido tenido en cuenta para las Eliminatorias ni para la Fecha FIFA esperando a que recupere su mejor nivel. La condición de Carlo Ancelotti para tener en cuenta al extremo del Santos es justamente que pueda estar en un buen estado físico.

Poco a poco lo ha cumplido, pues, Neymar es titularísimo en el Santos y ha marcado goles y asistencias. También ha completado los 90 minutos en varios partidos y esperaba tranquilo su llamado para regresar al combinado nacional en el que puede ser su último Mundial como jugador profesional.

Además, el ex Barcelona siente el respaldo de referentes de la ‘Canarinha’ como Casemiro o Raphinha, quienes ya han dado declaraciones a favor de la presencia de Neymar en la lista oficial, pero saben que todo depende de Carlo Ancelotti.

LA LISTA OFICIAL DE BRASIL: ¿QUÉ PASÓ CON NEYMAR?

El sábado 16 de mayo apareció una información que ilusionó a Neymar. En Brasil afirmaron que había la posibilidad clara de que el brasileño estuviera en la lista oficial en lugar de Joao Pedro, delantero del Chelsea que no está en el mejor nivel goleador a comparación de anteriores meses.

Este lunes 18 de mayo, Carlo Ancelotti dio a conocer la lista después de un magno evento que armaron en Brasil con música y con el protagonismo del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que le dio entrada al entrenador italiano y a Arthur Elías, seleccionador de la rama femenina, dado que se viene el primer Mundial en Sudamérica con el país brasileño como protagonista.

Lea también Santa Fe recupera fichas para la Copa Libertadores y semifinal: así va el departamento médico

Para esta convocatoria ya se sabía que Estevao y Rodrygo Goes no podían estar por lesiones que los dejaron afuera a ambos jugadores. Todas las miradas están puestas en la posibilidad de tener a Neymar dentro del selecto grupo de 26 futbolistas.

En la presentación, Carlo Ancelotti dejó claro que fue difícil elegir a 26 futbolistas, dado que en un país como Brasil hay mucho talento y no era fácil poder sacar a 39 jugadores de la prelista. También pidió excusas con los futbolistas que han estado en el proceso, pero que no aparecieron en esta convocatoria definitiva. Así las cosas, esta fue la convocatoria oficial:

Arqueros

Alisson Becker (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibáñez (Al Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros

Endrick (Olympique Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

CARLO ANCELOTTI RENOVÓ SU CONTRATO CON BRASIL

Además de la convocatoria, Carlo Ancelotti afirmó que está completamente agradecido con la CBF que tuvo siempre las intenciones de buscar la renovación del contrato del entrenador italiano. Justamente, antes de conocer los 26 jugadores que afrontarán el Mundial, el entrenador ex Real Madrid demostró su alegría en llegar a acuerdos.

Lea también Brasil se complica por Vinícius a un día de la convocatoria definitiva para el Mundial

Carlo Ancelotti seguirá en la ‘Canarinha’ hasta 2030. Serán cuatro años más de contrato para guiar a Brasil al Mundial de 2026 y al siguiente certamen mundialista con la posibilidad y el anhelo de acabar con una mala racha de 24 años sin quedar campeones.