Este jueves 11 de junio, se va a llevar a cabo el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La fase de grupos empezará con el duelo entre el equipo del país azteca y Sudáfrica, esto por la zona A.

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Carlos Antonio habló de la fase de grupos

Y ya que se toca el tema de la fase de grupos, sobre la misma, en los últimos minutos se pronunció el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. El comunicador habló en el programa Planeta Fútbol, Win Sports.

“En esta primera fase hay mucho equipo flojo, yo creo que solo hay 5 o 6 partidos de buen nivel; en la segunda parte ya podemos tener partidos importantes como el de nuestro grupo con el grupo de Inglaterra; yo creo que el Mundial comienza en octavos”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Carlos Antonio se pronunció sobre Colombia

Luego, Carlos Antonio Vélez hizo referencia a lo que se necesita para la Copa del Mundo de la FIFA. Abordó los temas de defenderse y atacar. Luego, opinó sobre la Selección Colombia de Mayores.

“Los mundiales no los ganan los que más atacan; los ganan los que defienden bien. Si llegamos al sexto partido, sería maravilloso; yo creo que podemos llegar al quinto y pelear al sexto, yo antes no veo a Colombia eliminado”, expresó.

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Faryd Mondragón también habló

Además de Carlos Antonio Vélez, Faryd Mondragón también habló en el programa en cuestión. El exjugador dijo que considera que el director técnico argentino Néstor Lorenzo ya tiene el once del Mundial.

“Me parece que el profesor Néstor Lorenzo ya tiene el 11 inicial de la Copa del Mundo y es el mismo que jugó ante Jordania. Yo siento que el futbolista siente el temor en los juegos previos y en los entrenamientos de lesionarse de cara al inicio del Mundial”, aseguró.