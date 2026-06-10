Este miércoles 10 de junio, la selección de Portugal jugó su último partido amistoso previo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado luso, que es dirigido por Roberto Martínez, se vio las caras con su similar de Nigeria. Ante sus hinchas, la escuadra europea se hizo fuerte y se terminó quedando con la victoria.

Portugal se llevó la victoria

El partido terminó 2 goles a 1. Portugal, de esta manera, cierra de muy buena manera sus partidos amistosos de cara a lo que va a ser el inicio del certamen orbital. Este jueves 11 de junio empezará la máxima fiesta del deporte rey.



Cristiano Ronaldo, que milita en Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita y que es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, fue titular en Portugal, pero no pudo anotar.

Ronaldo no pudo marcar

El exjugador del poderoso Real Madrid de España y Manchester United de la Premier League de Inglaterra tuvo dos oportunidades de gol muy claras. Sin embargo, no tuvo puntería para mandar la esférica al fondo de la red.



El también exfutbolista de la Juventus de la Serie A de Italia y Sporting de Lisboa de su país, jugó un poco menos de 70 minutos. Cristiano Ronaldo se perfila para ser titular en la Copa del Mundo.

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Portugal se enfrentará con Colombia

La selección de Portugal, como bien se sabe, está ubicada en el grupo K del Mundial FIFA 2026. Allí, competirá ante la Selección Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.



Los lusos y los cafeteros, sin lugar a dudas, son los dos equipos llamados a pelear el primer lugar del grupo K. Ambas selecciones se van a ver las caras en la última jornada de la zona.



