James David Rodríguez y Juan Fernando Quintero son dos de las grandes estrellas que dirán presente en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Ambos jugadores, como bien se sabe, fueron incluidos por el director técnico Néstor Lorenzo en la lista final de convocados de la Selección Colombia de cara a lo que será el inicio del torneo. Son, quizás, los futbolistas con mejor técnica de la tricolor.

James y Juanfer, estrellas mundiales

Y sobre los dos reconocidos jugadores cafeteros, que ya han jugado mundiales, en las últimas horas, se pronunció la FIFA. El ente rector del deporte rey escribió sobre las estrellas sudamericanas a través de su plataforma digital.



“Después de ausentarse en Catar 2022, Colombia volverá a la cita máxima en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y con James Rodríguez (34 años) y Juan Fernando Quintero (33), amigos desde la infancia, zurdos enganches de talento puro, quienes disputarán su tercera Copa Mundial después de haber estado en Brasil 2014 y en Rusia 2018”, dice la FIFA.

El grupo de la tricolor

“La selección que dirige el argentino Néstor Lorenzo debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán por el grupo K en el Estadio Ciudad de México (y luego enfrentará a República Democrática del Congo para cerrar contra Portugal)”, añade.



James y Juanfer jugaron juntos contra la selección de Polonia en la Copa del Mundo de la FIFA de Rusia 2018. Ambos fueron cruciales para ese triunfo del combinado patrio y tiraron magia en uno de los tantos.

Una noche mágica en Rusia

“En el costado derecho de la puerta del área, Juan Fernando Quintero acomoda su cuerpo para desenfundar el zurdazo. En Kazán, Colombia y Polonia igualan sin goles en el segundo partido del grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Pero Quintero –el N° 20 en la espalda– engaña y pasa la pelota a James Rodríguez”, continúa la FIFA.



“El 10, de primera, la pincha hacia la compuerta del área chica para el cabezazo de Yerry Mina. Gol. Colombia le ganará 3-0 a Polonia. En octavos de final caerá 4-3 por penales después del 1-1 ante Inglaterra. Ni James (lesionado en el triunfo 1-0 ante Senegal que cerró el grupo), ni Juanfer (sustituido en el partido), ejecutarán penales aquel 3 de julio de 2018 en Moscú”, sentencia, entre otras cosas más.