Esto dijo Carlos Antonio Vélez sobre el árbitro del Argentina vs. Inglaterra

La selección de Argentina se vio las caras con su similar de Inglaterra, el miércoles 15 de julio, por las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El compromiso se disputó en el estadio de Atlanta y contó, como era de esperarse, con una muy buena presencia de hinchas. Al escenario deportivo llegaron más aficionados sudamericanos que europeos. Los fanáticos disfrutaron de un cotejo que pasó a la historia.

Argentina a la final

El partido, como bien se sabe, terminó 2 goles a 1 a favor del combinado argentino, que es dirigido por Lionel Scaloni. Todos los tantos se presentaron en el segundo tiempo. Algunos amantes del deporte rey esperaban tiempo extra y penales, pero todo se definió en los 90 minutos.



El partido lo empezó ganando la selección de Inglaterra con gol de Anthony Gordon. Enzo Fernández, luego, empató la historia. Casi que al último minuto del choque, el centro delantero Lautaro Martínez apareció para estampar en el marcador el 2 a 1 final.

El juez central

El encuentro empezó de una manera muy friccionada. Durante casi los primeros 25 minutos prevaleció la acción fuerte y las infracciones. El árbitro central, Ismail Elfath, trataba de controlar lo que pasaba en la cancha, pero dejaba la sensación de que, por momentos, el juego se le salía de las manos.



Y bien, sobre el mismo juez central, en las últimas horas, se pronunció el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. Vélez no se guardó absolutamente nada sobre el líder del cuerpo arbitral del histórico duelo entre argentinos e ingleses.

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Las palabras de Carlos Antonio Vélez

“El árbitro de hoy no era para este partido. Se dejó maltratar y permitió que maltrataran al fútbol y al juego. Hablo del primer tiempo”, manifestó, sin rodeos, Carlos Antonio Vélez. El video de las palabras del comunicador ya suma más de 22 mil visualizaciones.

Otras personalidades del mundo del deporte rey también opinaron sobre el manejo de juego que el árbitro le dio al emocionante partido. Las calificaciones no son muy buenas para Ismail Elfath. El juez ya no pitaría en lo que resta del certamen orbital.