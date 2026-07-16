España reaccionó tras la clasificación de Argentina: “Paralizará al mundo”

Poco a poco, la Copa del Mundo empieza a llegar a su final y ya solo quedan dos partidos de los 104 encuentros que tenía un Mundial de 48 selecciones. Un nuevo sistema que dio mucho de qué hablar con la cantidad de participantes y con algunas sorpresas, pero que al final, todo terminó con países que se esperaban en instancias finales.

Lea también Otro golpe para el Arriero Herrera tras salida de una figura hacia Argentina

Las semifinales dejaron a Francia contra España y a Inglaterra frente a Argentina. Vibrantes duelos para definir la clasificación de los españoles para la final a primer turno superando a los franceses con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, y, posteriormente, a los argentinos que remontaron el gol inicial de Anthony Gordon gracias a Enzo Fernández y a Lautaro Martínez de manera agónica.

Aunque no se pudo hacer la Finalissima por no coincidir en el calendario de las dos selecciones, el destino estaba escrito para que España y Argentina se enfrentaran en la final del Mundial. Tras conocer al rival, los españoles reaccionaron en las redes sociales por este choque.

LA REACCIÓN DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA TRAS DEFINIR A ARGENTINA COMO RIVAL

A lo largo de este Mundial, Argentina y España han sido las selecciones más importantes del certamen y así se reconoce también por el ranking FIFA que ha cambiado en varias ocasiones. Los argentinos llegaron a Estados Unidos, Canadá y México como la mejor selección del mundo. Luego, la ‘Roja’ alcanzó a tener ese prestigio y ahora, nuevamente la ‘Albiceleste’ lidera.

Lea también FIFA impondría una sanción a Argentina previo a la final del Mundial

Un choque de las dos selecciones mejor calificadas en el mundo, y así lo reconoce España que escribió en las redes sociales de la Real Federación Española de Fútbol que, “el partido que PARALIZARÁ el mundo. Argentina será el rival de España en la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA”.

Este será un vibrante encuentro que puede dejar a España por segunda vez campeón o a Argentina que alcanzaría a Alemania con cuatro títulos. Un juego que tiene a Lamine Yamal, juventud hecha realidad, y Lionel Messi, el mejor jugador de la historia para muchos.

Desde que Lamine Yamal se puso la camiseta del Barcelona y le dieron la ‘10’ lo empezaron a comparar bastante con los inicios de Lionel Andrés Messi. Será un partido aparte entre la juventud del español y la veteranía del argentino en busca de la gloria orbital.

LUIS DE LA FUENTE QUERÍA ENFRENTAR A LIONEL SCALONI

Cuando España selló la clasificación para la final, en la rueda de prensa le preguntaron al entrenador por la selección a la que se quería enfrentar en la pelea por el título entre Inglaterra o Argentina. Una respuesta clara en la que Luis de la Fuente no dudó en confirmar a los sudamericanos como el rival ideal.

Esto tiene una historia del pasado, pues, cuando Lionel Scaloni estaba haciendo los cursos para obtener la licencia UEFA, el maestro fue nada más ni nada menos que Luis de la Fuente. Una amistad que los relaciona entre profesor y alumno.

Lea también Argentina vs España: fecha y horario de la final del Mundial 2026

Mientras tanto, a Lionel Scaloni le preguntaron si había llamado a Luis de la Fuente tras la clasificación de España a la final. El argentino dejó claro que, si Argentina pasaba, no lo iba a llamar, dado que se encontrarían en la final, mientras que, si perdían ante Inglaterra, iba a llamar a su colega y hasta darle consejos sobre cómo enfrentar a los británicos.

Una historia entre maestro y alumno que espera dar de qué hablar. Claro que, en la final, cada uno irá en busca de la gloria y con la necesidad de representar a su país de la mejor manera con el título orbital.

Además de la relación entre los entrenadores, será una final histórica para Lionel Messi en su último Mundial cerrando contra el país que le dio la oportunidad de ganarse el reconocimiento a nivel global y donde lo ganó todo con el FC Barcelona.