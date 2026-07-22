América de Cali y Real Cartagena se enfrentan por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay, torneo que reúne a los equipos de la primera categoría con los de la segunda división del fútbol profesional colombiano.



El cotejo empezó de una manera muy entretenida, con intentos de ataques importantes por parte de ambas escuadras. En un momento del choque, el juego perdió ritmo, pero América de Cali terminó dando el primer golpe.

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El gol de Carrascal

Al minuto 28, el conjunto escarlata atacaba por el carril central y la esférica le quedó al mediocampista Rafael Carrascal, que lanzó un remate cruzado que terminó en el fondo de la red.

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¿Cómo le irá al América en eel segundo semestre?

El video del primer gol oficial del América de Cali en este segundo semestre del año, como era de esperarse, tomó fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.



El primer tiempo terminó, de esta manera, por la mínima diferencia a favor del conjunto escarlata. El club rojo pudo extender el marcador, pero no contó con la eficacia necesaria para facturar de nuevo.

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El nuevo jugador del América

Siguiendo con temas relacionados con el equipo rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca, este, en las últimas horas, anunció su nuevo refuerzo para la Copa y también la Liga BetPlay.



“¡Bienvenido al Rojo, Edson Tortolero! Velocidad, desequilibrio… y gol. El extremo venezolano se incorpora al América de Cali para defender nuestros colores”, escribió el equipo en su cuenta oficial de X.



Los hinchas del América de Cali esperan que el equipo pueda pelear hasta las finales de la Copa y la Liga BetPlay. El trabajo no es sencillo, pero tampoco será una tarea imposible de concretar.