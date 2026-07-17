Exjugador del Real Madrid fue ofrecido al América: bombazo para la Liga BetPlay

América de Cali se sigue armando para afrontar la Liga BetPlay 2026-II y uno de los grandes objetivos en estos momentos en el mercado de fichajes pasa nada más ni nada menos por asegurar a un delantero que pueda competir con Tomás Ángel, Daniel Valencia y Adrián Ramos.

Lea también Junior rechazó millonaria oferta de América por un bicampeón

Nuevamente el nombre de José Neris, delantero uruguayo volvió a estar sobre la mesa, pero no sería el único. Se habla de Guillermo Paiva y en últimas horas apareció un exjugador colombiano que actuó en el Real Madrid en las categorías inferiores.

Se trata nada más ni nada menos que del delantero nariñense, Juan José Narváez que, tras sorprender con el Deportivo Pasto, recibió la oportunidad de jugar en el Real Madrid en la categoría C, y posteriormente, en el Castilla en busca de ascender al primer equipo, algo que infortunadamente no pudo lograr. No obstante, pasó gran parte de su trayectoria profesional en clubes de España.

JUAN JOSÉ NARVÁEZ FUE OFRECIDO AL AMÉRICA DE CALI

Después de su etapa por el Deportivo Pasto y hacer el proceso con las juveniles del Real Madrid, Juan José Narváez saltó al Betis. Pasó por clubes como Córdoba, Almería, Las Palmas, Zaragoza, Valladolid, Leganés, Cartagena y recientemente, estuvo en Arabia Saudita.

En las categorías juveniles del Real Madrid, el pastuso alcanzó a marcar 11 goles en 56 partidos disputados y en Betis anotó nueve tantos en la categoría B. Tras su paso por Arabia Saudita, el delantero colombiano podría regresar a la Liga BetPlay con los intereses de clubes que buscan referentes de área.

Lea también Los dos jugadores que saldrán de Junior; Alfredo Aria tomó decisión

Bajo ese panorama, y con América que sufrió el rechazo de Junior por Guillermo Paiva, Juan José Narváez fue ofrecido para el cuadro escarlata, de acuerdo con la información de Alexis Rodríguez. Esta sería la segunda participación del nariñense en el Fútbol Profesional Colombiano después de su paso por el Pasto.

Por ahora es un simple ofrecimiento por parte del entorno del jugador a un América que se le ha hecho complicado encontrar a su centrodelantero para la Liga BetPlay 2026-II. Habrá que esperar cómo termina esta posibilidad con la opción del cuadro escarlata para negociar con el ex Real Madrid y Betis.

ASÍ VA EL MERCADO DE AMÉRICA DE CALI

América es uno de los clubes que más se ha movido para convencer a su hinchada y para lograr esa simpatía que necesitan los aficionados. Los escarlatas saben que para ello, tendrán que sellar el paso a los cuadrangulares y a una final que escasea desde hace seis años.

Además del fichaje de Yhormar Hurtado, América también trajo a Luis Quiñones que viene de México con títulos en Tigres UANL. También llegaron a un acuerdo con Juan Pablo Montoya, arquero que viene de ser campeón con Envigado del Torneo BetPlay para cubrir la salida de Jorge Soto.

Lea también Millonarios confirmó la nueva posición que contrataría

Yani Quintero, procedente del Deportivo Cali también firmó contrato con la institución escarlata. Brayan Córdoba, defensor central que viene del Cúcuta y que ya había pasado por el América tendrá una nueva oportunidad en el conjunto vallecaucano.

El América sigue pensando en armar un equipo competitivo para todos los objetivos que tienen en el 2026-II con la Liga BetPlay y la Copa BetPlay como los intereses. Juan José Narváez podría ser el siguiente en llegar a la institución vallecaucana en esa búsqueda por su delantero.