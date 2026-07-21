América de Cali oficializa la salida de una de sus figuras

América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano, hace apenas unas horas, hizo oficial la salida de una de sus figuras. El jugador continuará su carrera en el fútbol del exterior.



El club rojo de la capital del departamento del Valle del Cauca confirmó la salida del extremo venezolano Darwin Daniel Machís Marcano, de 33 años. El atacante jugará en Carabobo F.C.

El anuncio de la salida del jugador

“Darwin Machis continuará su carrera a préstamo durante un año en Carabobo F.C. de Venezuela. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío profesional”, escribió el América de Cali.

Darwin Machis llegó al América de Cali con el rótulo de figura. Sin embargo, no se pudo afianzar en el conjunto escarlata y, por ende, no pudo mostrar su mejor versión. El extremo no era habitual titular.

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¿Cómo le irá al América en el segundo semestre?

América ultima detalles en el mercado de fichajes para afrontar el inicio del segundo semestre del año de la mejor manera posible. El equipo es candidato a pelear los trofeos de la Liga y Copa BetPlay.



Uno de los refuerzos de la escuadra roja para el remate del 2026 es el jugador Yhormar David Hurtado Torres, quien tiene pasado en Deportes Tolima. Los hinchas esperan un buen rendimiento del futbolista.

El anuncio de Hurtado

“El jugador colombiano Yhormar David Hurtado Torres se suma a la plantilla profesional del América de Cali. El futbolista antioqueño llega con una trayectoria importante en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y experiencia reciente en el exterior, además de un perfil asociado a la ofensiva, fuerte defensivamente en duelos y gran comprensión del juego actual”, informó el equipo.



“Su capacidad para recorrer la banda, proyectarse al ataque y participar en fase ofensiva lo convierten en una pieza que puede aportar dinámica por los costados. Hoy se suma a un grupo que afrontará el segundo semestre con compromiso, intensidad y el respaldo de una hinchada que entiende que somos todos del Rojo. América le da la bienvenida a Yhormar Hurtado y le desea éxitos defendiendo nuestros colores”, añadió, entre otras cosas más.





