Carrascal pendiente: fecha y horarios oficiales de la Recopa Sudamericana

Flamengo viene de jugar un maratón de finales y logró coronarse en dos ocasiones de los tres títulos que disputó. Encaró el Brasileirao en una lucha latente entre el equipo de Río de Janeiro y el Palmeiras que sacó adelante con el trofeo gracias a una diferencia de tres puntos.

También logró dar el golpe internacional nada más ni nada menos que ante el Palmeiras nuevamente en la Copa Libertadores. Con un solitario tanto, el club superó a los paulistas para sellar el título. Lo que no pudo fue quedarse con la Copa Intercontinental en la final frente al Paris Saint-Germain cayendo por la definición desde el punto penal.

Jorge Carrascal fue uno de los grandes pilares en las competencias ganadas y espera volver a hacer lo mismo en el 2026. Justamente, uno de los primeros retos será a nivel internacional en la Recopa Sudamericana enfrentando a Lanús, que fue el campeón de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro.

DEFINIDOS FECHA Y HORARIOS DE LAS DOS FINALES DE LA RECOPA SUDAMERICANA

Lanús empató sin goles frente a Atlético Mineiro y en los lanzamientos desde el punto penal, el equipo argentino se quedó con la victoria con un resultado de 5-4. De esa manera, buscará un nuevo título en la Recopa Sudamericana junto con el ganador de la Copa Libertadores, Flamengo.

El actual campeón de la Recopa Sudamericana es Racing Club de Avellaneda y la consigna es poder dejar atrás al cuadro argentino. Lanús podría respetar al país campeón en caso de ganar, o bien, Flamengo podría darle a Brasil un título que no consiguió en el 2025 con Botafogo como representante.

El ente sudamericano afirmó que, “la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL ha confirmado este jueves 18 de diciembre, las fechas y horarios de las Finales de la CONMEBOL Recopa 2026, que será disputada entre el Flamengo (BRA) y Lanús (ARG), campeones de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana 2025, respectivamente”.









El partido de ida se jugará el jueves 19 de febrero de 2026:

Lanús vs Flamengo

Hora: 7:30 P.M. (hora colombiana)

Estadio Ciudad de Lanús

El partido de vuelta se jugará el jueves 26 de febrero de 2036

Flamengo vs Lanús

Hora: 7:30 P.M. (hora colombiana)

Estadio Maracaná

DUELO DE COLOMBIANOS EN LA RECOPA SUDAMERICANA

Este partido no solo podría dejar a Jorge Carrascal como un colombiano campeón de la Recopa Sudamericana, pues, en Lanús hay otro representante de Colombia, que, infortunadamente no ha contado con la suerte deseada por varias lesiones que ha tenido en el último tiempo.

Raúl Loaiza no ha podido recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a finales de septiembre de 2024. Ya va más de un año. En medio de la recuperación, tuvo que ser intervenido nuevamente en mayo con una operación que ya estaba programada.

Se perdió la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana en la que Lanús alzó la copa. Habrá que esperar si el mediocampista alcanza a recuperarse para el mes de febrero para ser opción en el once titular del ‘Granate’. Tendrá dos meses para poder estar en forma y convencer de cara a esta definición frente a Flamengo.