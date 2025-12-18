Superliga 2026 sufre contratiempo: cambio de última hora de localías

Hace dos días, Junior de Barranquilla bordó la estrella 11 en su escudo al vencer al Deportes Tolima con un marcador global holgado de 0-4. Con esta victoria no solo logró sellar la clasificación para la Copa Libertadores de 2026, sino que le permitirá disputar el primer título del siguiente año que será la Superliga BetPlay.

Esta serie de la Superliga cuenta con los dos campeones de la Liga BetPlay 2025. En ese orden de ideas, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se verán las caras con la necesidad de definir el primer trofeo de un año que tendrá también el rentado local en sus dos semestres, la Copa BetPlay y para ambos, la Copa Libertadores ya clasificados a la fase de grupos.

Santa Fe busca su quinto título de la Superliga BetPlay, mientras que Junior de Barranquilla espera alcanzar su tercero. Sin horarios definidos, el torneo sufrió un contratiempo que ya conocen los dos clubes involucrados en la final. Las localías se alternaron por un tema de fuerza mayor.

¿CÓMO SE JUGARÁ LA SUPERLIGA BETPLAY 2026?

Normalmente, las localías de la Superliga BetPlay se definen por medio de la tabla de la reclasificación del año. Junior fue el tercero con 90 puntos, mientras que Independiente Santa Fe había cerrado el año en la quinta posición con 87 unidades. En ese orden de ideas, el primer partido se jugaría en Bogotá y todo se definiría en Barranquilla.

Sin embargo, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez no iba a poder estar en uso para esa fecha por las remodelaciones y se estaba mirando en qué sede jugar el partido de la vuelta que definirá al campeón. Se especulaba que todo acabaría en el Romelio Martínez, un recinto deportivo de menor capacidad de espectadores.

En busca de albergar a los aficionados barranquilleros que superan con creces a la capacidad del Romelio Martínez, apareció una solución. De acuerdo con información de José Hugo Illera, los dos clubes accedieron a que el primer partido se juegue en el Metropolitano antes de que inicie la remodelación.









Bajo ese panorama, las localías se alternarán. El primer encuentro se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y la final definitiva se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. La decisión fue tomada por medio de un acuerdo entre Junior y Santa Fe para poder llegar a una solución.

SANTA FE HA GANADO TODOS SUS TÍTULOS DE LOCAL EN LA SUPERLIGA; JUNIOR HA PERDIDO GANADO Y PERDIDO DOS DE VISITANTE

Este cambio de localía le viene muy bien a Independiente Santa Fe que es uno de los clubes con más títulos en la Superliga BetPlay. Los cardenales han disputado cuatro ediciones de este certamen y se han quedado con los cuatro trofeos. Además, todo lo han definido en condición de local.

En 2013 jugaron la primera enfrentando a Millonarios. Un duelo entre rivales bogotanos que sacó adelante Santa Fe con un 1-2 de visitante y con un 1-0 de local. Luego, volvieron a sellar en casa en 2015 frente a Atlético Nacional perdiendo el primer juego 1-2 y ganando en el segundo con un 2-0.

Dos años más tarde se vieron con el Medellín igualando en el Atanasio Girardot sin goles, y en la vuelta, dieron el golpe con su tercer título gracias a un 1-0. La última ocasión fue en el 2021 cuando enfrentaron al América de Cali. En el Pascual remontaron con un 1-2 y en Bogotá levantaron el cuarto trofeo de la Superliga con un 3-2.

Por su parte, Junior ha jugado cuatro ediciones de la Superliga con dos títulos y dos subcampeonatos. Todas las ha cerrado en condición de visitante con una victoria en 2019 frente al Deportes Tolima perdiendo en Barranquilla 1-2 y superando al cuadro tolimense en Ibagué con un 0-1 y consagrándose campeón por penales. Luego en 2020 se vieron con el América con derrota de local 1-2 y victoria de visitante 0-2.

Los subtítulos llegaron contra Atlético Nacional en el 2012 perdiendo de local 1-3 y luego cerrando de visitante con una derrota contundente de 3-0. En 2024 superaron a Millonarios 1-0 en Barranquilla y en Bogotá perdieron 2-0.