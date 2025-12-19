Aguerre tendría definido su reemplazo en Medellín: vendría otro uruguayo

Con dos finales disputadas con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, Washington Aguerre, polémico arquero uruguayo que llegó procedente de Peñarol de su país saldrá del cuadro antioqueño. Aguerre fue uno de los pilares fundamentales de la institución y será difícil encontrar un reemplazo.

Una vez terminó la final de la Copa BetPlay entre el Medellín y Atlético Nacional, Washington Aguerre se despidió de sus compañeros. En su campaña fue subcampeón de la Liga y en esta competencia. Se irá con las manos vacías de vuelta a Peñarol por el interés de Diego Aguirre, entrenador del ‘Carbonero’ que quiere contar de nueva cuenta con un referente de la institución.

Por su salida, habrá que esperar qué quiere hacer el Medellín con la continuidad de Eder Chaux. Sin embargo, tendrán que acudir al mercado de fichajes para armar la competencia frente a Chaux y traer a un guardameta estelar de cara a la Copa Libertadores en donde se verán las caras con el Liverpool de Uruguay.

MEDELLÍN IRÍA POR SALVADOR ICHAZO

Aprovechando la situación tan delicada que vive el Deportivo Pereira que podría desaparecer infortunadamente por la falta de pagos de los salarios correspondientes a los jugadores y funcionarios, Salvador Ichazo es uno de los objetivos de los grandes clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

De acuerdo con información de Guillermo Arango, Salvador Ichazo sería el elegido para reemplazar a Washington Aguerre en el Deportivo Independiente Medellín. Uruguayo por uruguayo en la institución ‘Poderosa’. Sin embargo, y, pese a que es el que encabeza la lista, la cuenta Incógnito Poderoso afirma que en estos momentos hay varios nombres que interesan.









Salvador Ichazo ha dejado grandes sensaciones en el Deportivo Pereira y podría cambiar de aires si las cosas no mejoran en el equipo pereirano. Y es que, el jugador pretende quedarse y cumplir su contrato al sentirse cómodo tanto en la ciudad como con los aficionados ‘Matecañas’.

Las próximas semanas serán claves para definir el reemplazo de Washington Aguerre. Salvador Ichazo parte como el favorito para atajar en la Copa Libertadores y para tener revancha dentro de la competencia para ganar títulos que han sido esquivos en los últimos años.

MEDELLÍN NO SERÍA EL ÚNICO CLUB QUE QUIERE A ICHAZO

Aunque el Medellín lo tiene en la cabeza de la lista de arqueros para suplir a Aguerre, no es el único equipo que ha pensado en contratar a Salvador Ichazo para el 2026. Los antioqueños necesitan sí o sí contratar a uno ante la salida de su guardameta titular, pero Atlético Nacional y América de Cali entran en la pelea.

David Ospina podría estar jugando sus últimos partidos con la camiseta de Atlético Nacional en el arco verdolaga y empieza a sonar el nombre del arquero del Deportivo Pereira. Entre otras opciones, aparece el América de Cali que sufrió la salida de dos guardametas como Santiago Silva y Joel Graterol.

Liberando cupos de extranjero, América ha puesto sus ojos en Salvador Ichazo, Aldair Quintana o Washington Ortega, también uruguayo con pasado en La Equidad. Habrá que esperar qué decisiones tomará Medellín y el jugador del Pereira para el 2026.