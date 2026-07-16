Iker Casillas, reconocido exportero de la selección de España y del Real Madrid, causó revuelo en las últimas horas por una respuesta a un usuario a través de la red social de X, antes conocida como Twitter.



Casillas fue criticado por una foto que se publicó. En la misma, se le ve al exjugador junto a Carles Puyol, Sergio Ramos y Xavi Hernández durante la clasificación de España a la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El comentario y la respuesta de Casillas

“¿Lo de estos tíos qué fue? España en la final del mundial y estos parece que están en un funeral”, manifestó un usuario. Casillas, inesperadamente, no tardó en responder el agresivo comentario.

“No papanatas, esta imagen significa que el partido está sentenciado. Y lo que queríamos era que pitara el final. Eres absurdo, pero más absurdo soy yo por contestarte”, expresó el exjugador del Porto de Portugal.

Casillas es campeón del mundo

La respuesta de Casillas ya suma más de 4 millones de visualizaciones. Muchos comentarios se han generado. Casillas, Puyol, Ramos y Xavi se coronaron como campeones con España del Mundial FIFA de Sudáfrica 2010.



El próximo 19 de julio, el equipo ibérico se va a ver las caras con Argentina por la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En el papel, es un duelo bastante parejo. Los españoles harán todo lo posible para conseguir el título.

¿España vencerá a Argentina?

“El partido 104 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el último y, por supuesto, el más importante. España llega a la final después de haber eliminado con brillantez a Francia en semifinales. Un 2-0 en el que el equipo de Luis de la Fuente demostró más que su rival”, reseña la FIFA.



“Muchas cosas han pasado desde el único enfrentamiento entre España y Argentina en una Copa Mundial. Aquel encuentro tuvo lugar en 1966, en Birmingham. Era un partido de la fase de grupos, el primero para ambos equipos, y la albiceleste se impuso por 2-1 en un partido en el que todos los goles se marcaron en la segunda mitad. El jugador clave de los argentinos fue Artime, que marcó los dos goles de la albiceleste, mientras que Pirri anotó el de España”, añadió.









