¿Catalina Usme de regreso a Colombia? Decisión en Universitario fue inminente

Con María Catalina Usme Pineda, Universitario de Deportes llegó lejos en Perú. La delantera colombiana llegó para aportar desde su experiencia lo mejor para hacer evolucionar el fútbol peruano que, poco a poco lo ha hecho. Con una base sólida de la ‘U’, la ‘Bicolor’ consiguió su primera victoria en la Liga de Naciones ante Chile.

Volviendo al tema de los clubes, Universitario de Deportes depositó la confianza en los hermanos Usme. Carlos Andrés en el banquillo como el director técnico y Catalina como una de las grandes estrellas del cuadro ‘Crema’. Con esa dupla de experimentados en sus frentes, el club logró quedar campeona del Torneo Clausura y esto permitirá jugar la Copa Libertadores para el 2026.

Sin duda alguna, se pretendía armar un equipo competitivo a lo largo de este 2026 que girara alrededor de Catalina Usme. No obstante, de manera sorpresiva e inesperada en el mundo de Universitario, se conoció la información de la salida, tanto del director técnico como de Catalina.

Una historia entre hermanos que salió adelante gracias al título del Clausura 2025 con tiquete para la Copa Libertadores, pero que no pudo seguir por la confirmación de las respectivas salidas de la institución.

CATALINA USME Y ANDRÉS USME, ¿DE REGRESO A COLOMBIA?

Andrés Usme ha sido uno de los entrenadores de fútbol femenino más ganadores. Lo demostró con el América de Cali y esperaba tener una buena participación en la Copa América siendo local con la selección de Ecuador. Meses antes de la competencia, se confirmó su salida y la llegada a Universitario de Deportes.

Luego, llegó la noticia de que su hermana, máxima artillera de la Selección Colombia se uniría al club, nada más ni nada menos que para sacar a Universitario campeona. En 15 partidos dejó su sello marcando 11 goles, siendo una de las mejores jugadoras del torneo.

Por medio de un mensaje en las redes sociales de Universitario, confirmaron la salida de Catalina, “GRACIAS POR TU GARRA, CATA. Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas. ¡Éxitos en tus futuros retos!”.









De Carlos Andrés Usme escribieron, “¡GRACIAS POR TODO, PROFE! Agradecemos al profesor Andrés Usme y a su comando técnico por su profesionalismo al mando de nuestras Leonas y la clasificación a la Copa Libertadores 2026. ¡Éxitos en sus próximos desafíos!”.









Todavía no hay nada asegurado en el futuro de ninguno de los dos, pero, seguramente, Colombia podría ser un nuevo reto para Catalina y Andrés. Referentes en el América de Cali se podría pensar en un regreso de ambos para afrontar la Liga BetPlay Femenina 2026.

Además, pensando en un posible retiro en los próximos años, Colombia podría ser un buen destino para Catalina Usme. Sin embargo, habrá que esperar si sigue en el fútbol internacional o si llegará una oferta del Fútbol Profesional Colombiano para quedarse con la futbolista o con el entrenador que también podría regresar.

En el caso de Andrés Usme, sus anteriores cargos han estado ligados con la selección de Ecuador y ahora con Universitario que ya cerró una etapa. Andrés podría tener menos posibilidades de regresar a Colombia, pues, buscaría una nueva experiencia en el balompié del exterior.