Catar sorprende para el Mundial: definida la prelista con presencia sudamericana

A falta de un mes exacto para que arranque la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, las selecciones ya están definiendo las listas preliminares para ultimar detalles y decidir qué jugadores salen de manera oficial de cara al certamen mundialista.
Una de esas selecciones es la de Catar bajo las órdenes de Julen Lopetegui confirmando las mejores fichas para afrontar el reto mundialista cuatro años después de haber sido la sede del Mundial. Los cataríes convocaron a 34 jugadores, aunque en la lista preliminar, los seleccionados podían llamar a 55 futbolistas para iniciar los trabajos precompetitivos.
La preparación confirmaría de manera oficial a los convocados que compondrán esa lista definitiva de 26 jugadores. En ese caso, Julen Lopetegui tendría que dejar afuera a seis elementos. Entre este listado preliminar, el técnico español contará con la presencia de sudamericanos entre ellos, un brasileño y un uruguayo.
LOS 34 JUGADORES QUE CONVOCÓ JULEN LOPETEGUI PARA LA SELECCIÓN DE CATAR
Hay algunos jugadores nacionalizados, entre ellos, un belga, un portugués, un brasileño y un uruguayo que componen esta lista preliminar, y que seguro estarán en la convocatoria oficial, dado que han sido parte del proceso desde que Julen Lopetegui tomó las riendas de los cataríes.
Catar no quiso extenderse con la lista preliminar y apenas convocó a 34 jugadores, probablemente, porque ya tiene casi definido a los convocados oficiales para afrontar el Mundial con 26 futbolistas. Julen Lopetegui parece tener la idea clara y no cambiará mucho la idea con respecto a lo visto en anteriores partidos de los cataríes.
Así las cosas, Julen Lopetegui citó a los siguientes futbolistas para concentrar, teniendo en cuenta que saldrán ocho jugadores de esa lista:
Mahmoud Abunada
Meshaal Barsham
Salah Zakaria
Shebab Ellethy
Abdulaziz Hatem
Ahmed Al Janehi
Ahmed Alaa
Ahmed Fathy
Akram Afif
Alhashmi Alhussain
Al Moez Ali
Assim Madibo
Ayoub Al Alawi
Boualem Khoukhi
Bassam Al Rawi
Edmilson Junior
Hassam Al Haydos
Homam Al Amin
Issa Laye
Jassim Gaber
Karim Boudiaf
Lucas Mendes
Mohammed Mannai
Mohammed Muntari
Mohammed Waad
Mubarak Shanan
Nial Mason
Pedro Miguel
Rayyan Al Ali
Sebastián Soria
Sultan Al Brake
Tahsin Mohammed
Tarek Salman
Youssef Adburazzaq
LA NECESIDAD DE CATAR EN EL MUNDIAL
En el Mundial de hace cuatro años, Catar fue de las peores selecciones. Anfitrión de la Copa del Mundo, el seleccionado catarí no pudo sumar unidades en su respectivo grupo que compartió con Países Bajos, Senegal y Ecuador. Terminó con una diferencia de gol de –6 firmando un certamen para el olvido.
Ahora, Catar necesita sacar adelante el proyecto deportivo con Julen Lopetegui enfrentando a Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina. Evitaron a Italia que no pudo en el repechaje europeo contra los bosnios. Tendrán que intentar superar la zona para llegar a los dieciseisavos de final y soñar con llegar lejos.
Julen Lopetegui espera hacer historia con la selección de Catar en esta edición mundialista con la necesidad de sumar de a tres en la zona. No será un grupo fácil, pero tratarán de arañar algunas unidades en la tabla de posiciones en la primera fase.
LA PREPARACIÓN DE CATAR ANTES DEL MUNDIAL
Con esta lista de 34 jugadores, Catar espera preparar este certamen mundialista en el que tendrá que descartar a ocho jugadores por la reglamentación de que cada selección tiene derecho a convocar a 26 futbolistas para afrontar el Mundial.
Catar se preparará a finales de mayo y tendrá otro amistoso en los primeros días de junio antes de debutar contra Suiza en su primer partido en el Grupo B. Se medirán primero con Irlanda y luego enfrentarán a El Salvador que serán los dos últimos exámenes para los cataríes.