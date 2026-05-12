España tomó decisión definitiva con Lamine Yamal en la prelista para el Mundial

La Selección de España y su entrenador, Luis de la Fuente, se roban todas del mundo del fútbol al darse a conocer la prelista de los 55 jugadores que formarán parte del proceso previo de entrenamiento rumbo a la Copa Mundial a donde solamente irán 26.

La selección europea llega como una de las candidatas a levantar el título, pero en el camino se han presentado varios tropiezos con algunas de sus principales figuras, tal como lo es el caso de la dupla en la zona ofensiva, Nico Williams y Lamine Yamal, quienes se encuentran lesionados, pero el entrenador confía en su recuperación y pronto regreso a las canchas.

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Lamine Yamal presente en la prelista de España para el Mundial

Luis de la Fuente comienza a preparar el camino de España hacia el Mundial de 2026 presentando la prelista de 55 futbolistas que ilusiona a los aficionados españoles, una convocatoria preliminar que mezcla experiencia, pero en especial juventud, que es uno de los puntos característicos que tiene hoy la 'Roja'.

En la convocatoria hay un par de sorpresas de jugadores pertenecientes a clubes con poca presencia como Alberto Moleiro (Villarreal), Víctor Muñoz (Osasuna), Víctor Gómez (SC Braga), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), aunque sin duda alguna uno de los nombres que más destaca es el de Lamine Yamal.

La inclusión de Yamal era prácticamente obligatoria para el cuerpo técnico, pese a las dudas físicas que lo rodean con una rotura en el isquiotibial en el encuentro contra Celta de Vigo el 22 de abril, lo que lo dejó de baja del 'culé' más o menos cinco semanas y se podría llegar a decir que en el inicio del Mundial.

Sin embargo, De la Fuente se mostró optimista respecto a su recuperación y aseguró que espera contar con él para la fase de grupos del Mundial por lo que contra todo pronóstico lo convocó en la prelista junto con otros compañeros de lujo con los que se conoce muy bien como Pedri, Dani Olmo y Rodri, quienes conforman la base de un equipo que llega al Mundial como uno de los favoritos.

En este proceso inicial para España también se trabajará en la recuperación de futbolistas que llegan con molestias físicas, como Nico Williams y Mikel Merino. Aunque para estos casos el seleccionador transmitió tranquilidad y aseguró que el cuerpo médico trabaja para que todos estén disponibles durante el torneo.

Lamine Yamal se podría perder el debut de España en el Mundial

Todas las miradas están puestas sobre la selección española tras la gran cantidad de estrellas con las que cuenta para ir por el trofeo, por lo que el debut es uno de los más esperados y el cual será contra Cabo Verde el 15 de junio sobre las 11:00 hora Colombia, pero en donde Lamine Yamal es duda tras e largo proceso de recuperación que conlleva su lesión.

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Fixture de España para el Mundial

El fixture de la Selección de España para la fase de grupos del Mundial 2026 quedó definido de la siguiente manera: