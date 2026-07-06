Central Córdoba contrató jugador 8 veces campeón con Nacional

Los futbolistas colombianos siguen dando de qué hablar en el mercado de fichajes sudamericano, ya que varios están saliendo de la liga local rumbo al fútbol internacional, principalmente hacia Argentina y Brasil.

El protagonista en esta ocasión es nada más y nada menos que Felipe Aguilar, un experimentado defensor central que pasó los mejores momentos de su carrera en Atlético Nacional, recientemente militó en Cali, pero salió como agente libre y fue confirmado como la nueva contratación de Central Córdoba.

Felipe Aguilar ya firmó con Central Córdoba

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

Mientras que este martes 9 de junio se confirmó que dos jugadores no pudieron llegar a un acuerdo para renovar sus respectivos contratos con el cuadro azucarero. Por un lado, está el de Andrés Correa, el lateral izquierdo no aceptó una oferta de extender su vínculo por seis meses más, y el mismo escenario sucedió con Felipe Aguilar.

El defensor de 33 años salió como agente libre de Deportivo Cali tras un año y no se llegó a un acuerdo para su renovación.

Este hecho lo aprovechó Central Córdoba, ya que Aguilar es un jugador experimentado, de no tan avanzada edad y que ya sabe lo que es militar en clubes grandes y de Argentina, ya que también tuvo un paso por Independiente y Lanús.

¿Cómo le fue a Felipe Aguilar con Nacional?

El central se formó en la cantera del conjunto 'verdolaga' y debutó de manera oficial con el club en 2015 tras un breve paso por Alianza, en donde consiguió sumar minutos y experiencia que luego le permitieron completar 126 partidos con la camiseta de Nacional, más de 10.000 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con tres asistencias.

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¿Cuáles títulos tiene Felipe Aguilar con Nacional?

En cuanto a títulos, Felipe Aguilar comenzó a sumar trofeos en su palmarés justamente con Nacional en la temporada 2016 ganando la Superliga, la copa local y nada más y nada menos que la Copa Libertadores.

A partir de este momento llegaron también dos ligas más, otras dos Copas de Colombia y la respectiva Recopa Sudamericana.