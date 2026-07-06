Teo Gutiérrez confirmó su "Last Dance" en Junior

Con 41 años, Teófilo Gutiérrez se ha mantenido como una de las grandes figuras del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta el protagonismo que tuvo en el más reciente bicampeonato de Junior de Barranquilla, que conquistó los títulos de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025 y en el primero de 2026.

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A pesar de conservar la calidad futbolística, el aspecto físico le ha pasado poco a poco factura a Gutiérrez, quien suma cada vez menos minutos en cancha.

Teófilo Gutiérrez confirmó su "Last Dance"

Este lunes 6 de julio, el propio Teófilo Gutiérrez confirmó su futuro como futbolista profesional, después de renovar su contrato con Junior de Barranquilla.

Inicialmente, el vínculo del delantero terminó el pasado 30 de junio. Sin embargo, el atacante contó con el visto bueno del director técnico Alfredo Arias para permanecer en la institución 'rojiblanca' por seis meses más.

De esta manera, Teo continuará como delantero de Junior de Barranquilla hasta el 31 de diciembre de 2026.

Adicionalmente, el futbolista anticipó que al finalizar su contrato pondrá punto final a su carrera profesional y su retiro oficial.

Gutiérrez aseguró que los próximos seis meses serán el "The Last Dance".

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El retiro de Teo Gutiérrez

Extraoficialmente se ha conocido que Teófilo Gutiérrez prepara su retiro profesional en diciembre de 2026 y además estaría alistando lo que sería su partido de despedida en el remodelado estadio Metropolitano.