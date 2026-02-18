César Farías no ocultó su tristeza por noticia en Copa Libertadores: “Duele”

Se vive la Copa Libertadores con las fases preliminares y Barcelona de Ecuador tendrá que debutar en condición de local contra Argentinos Juniors por la Fase II de la competencia internacional. Claramente, todos los entrenadores y jugadores quieren disputar este torneo, pero César Farías no escondió su malestar con el equipo argentino por una situación compleja.

El Monumental Banco Pichincha será un territorio hostil para Argentinos Juniors, especialmente por la falta de empatía que tuvo su rival de cara a este primer partido de la serie con la inscripción de un futbolista que fue fichado por Barcelona de Guayaquil.

Antes de disputar el primer sorbo de la Copa Libertadores, Argentinos Juniors complicó a Barcelona con una situación que no se debe pasar por encima y que se pudo arreglar con tiempo para enviar la documentación completa de Matías Lugo. El volante no podrá ser de la partida.

LAS DECLARACIONES DE CÉSAR FARÍAS QUE DEMUESTRAN MALESTAR FRENTE A ARGENTINOS JUNIORS

Para afrontar la Liga Ecuabet y la Copa Libertadores, César Farías se armó con Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos.

Sin embargo, el club notificó su disgusto por medio de un comunicado, “Matías Gonzalo Lugo no se encuentra habilitado reglamentariamente. Esta situación se debe a que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador no ha sido otorgado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), motivo por el cual no podrá participar durante la fase preliminar de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Barcelona Sporting Club se mantiene a la espera de la emisión del documento correspondiente por parte de los organismos competentes y comunicará oportunamente cualquier novedad. El Club recalca que los únicos jugadores que no se encuentran habilitados para disputar la fase preliminar de CONMEBOL Libertadores son Matías Gonzalo Lugo y Luis Cano Quintana manteniéndose habilitado el resto del plantel para la competición”.

Se habla de una posible demanda del club ecuatoriano para con los argentinos por la falta de documentación. En rueda de prensa, César Farías volvió a referirse a este tema, “uno se pone en los zapatos del jugador. Era apretar un botón más desde allá. Se apretó, pero fuera del horario. Sé que hay reglamento, pero hay situaciones que tienen parte y contraparte”.

La documentación no llegó a tiempo y no podrán contar con Matías Lugo hasta la tercera fase. Por esta razón, indicó que, “el derecho al trabajo es algo que duele. Habrá que reflexionar para que no vuelva a pasar. Es triste, pero estamos fuertes”.

ANÁLISIS DE ARGENTINOS JUNIORS Y CÓMO LLEGA BARCELONA PARA ESTE JUEGO

Además de demostrar su malestar con Argentinos Juniors, el entrenador venezolano se refirió a las capacidades del equipo argentino destacándolo como un equipo valiente y que puede complicarlos en esta serie que arrancará en Ecuador este miércoles 18 de febrero.

No obstante, también advirtió a su rival, “pero de este lado tiene un equipo con una jerarquía tremenda por su historia y por sus jugadores que algunos han sido hasta 14 veces campeón”. El club de Guayaquil espera dar el golpe en el primer partido para encaminar la clasificación a la fase III y luego a Grupos. La temporada pasada eliminaron a Corinthians en estas instancias y eso pesa.