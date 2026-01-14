Después de la salida de Ismael Rescalvo del Barcelona de Guayaquil, mucho se ha hablado de lo que se viene en la temporada de la Liga Ecuabet con la presencia nada más ni nada menos que de César Farías que llegó a la dirección técnica del equipo amarillo para este 2026.

El objetivo es claro con el entrenador venezolano y es poder afrontar el reto liguero frente a un Independiente del Valle que sigue reinando en Ecuador. Además, tendrán Copa Libertadores nuevamente en la fase 2, instancia en la que enfrentará a Argentinos Juniors y luego deberá medirse con Botafogo o con Nacional de Potosí.

César Farías tendrá que construir un equipo competitivo después de las múltiples salidas del plantel. Se fueron Felipe Caicedo, Aníbal Chalá, Joaquín Valiente, Gabriel Cortez, Janner Corozo, Andrés Viteri, Ignacio de Arruabarrena y el goleador, Octavio Rivero. Junto con el entrenador venezolano, llegaron Luca Sosa, Bruno Caicedo y José Gabriel Cevallos.

En últimos días, César Farías no se ha querido olvidar de su pasado en el Junior de Barranquilla y estaría buscando el fichaje de un jugador que dirigió en su paso con Águilas Doradas que estuvo cerca de llegar a una final y que quedó campeón con el cuadro barranquillero en el último semestre de la Liga BetPlay.

JESÚS RIVAS, EN EL RADAR DEL BARCELONA DE CÉSAR FARÍAS

Para conseguir el título, Junior se armó con importantes jugadores que venían dando de qué hablar. Entre ellos, llegó Jesús Rivas, una de las grandes figuras de Águilas Doradas, sumado a Jhon Fredy Salazar. Rivas tuvo mucho protagonismo en el elenco barranquillero, mientras que Salazar no tuvo esa cabida necesaria dentro del esquema de Alfredo Arias.

César Farías había dirigido a Jesús Rivas en Águilas y quiere tenerlo nuevamente en el proyecto del Barcelona de Guayaquil en este arranque del 2026 con Copa Libertadores por delante. De acuerdo con Julián Capera, el entrenador venezolano pidió que el equipo guayaquileño preguntara por las condiciones de Rivas que está a horas de pelear otro título con Junior en la Superliga BetPlay.









Infortunadamente para César Farías, el fichaje se puede alejar, dado que Alfredo Arias también espera tenerlo en cuenta para este año y para el futuro, pues, Jesús Rivas tiene contrato hasta junio de 2028 con el Junior.

El Junior tendrá Copa Libertadores en la fase de grupos y la prioridad de Alfredo Arias es asegurar la base de los futbolistas que fueron campeones para afrontar los retos del 2026 tanto local como internacionalmente. Para el volante antioqueño, esta sería su primera experiencia en el exterior después de jugar en Tigres y en Águilas Doradas.