César Farías tendría nuevo equipo para el 2026: confirman polémico destino

Después de seis meses sin tener equipo confirmado, César Farías volverá al ruedo. Dejó al Junior de Barranquilla el 21 de junio de 2025 con 46 partidos dirigidos, 17 victorias, 14 empates y 15 derrotas para un rendimiento menor del 50%. Estaba en negociaciones con la posibilidad de tomar las riendas de Independiente Santa Fe y todo se cayó con la confirmación del uruguayo Pablo Repetto.

Vea también: Los tres grandes retos que tendrá Falcao en Millonarios

El entrenador venezolano que cuenta con un título en la Liga de Ecuador con Aucas en el 2022 tiene todo listo para poder regresar a este torneo ecuatoriano con el interés nada más ni nada menos que del Barcelona de Guayaquil que, desde la salida de Segundo Alejandro Castillo, no pudo encontrar la mejor versión.

Depositaron la confianza plena en Ismael Rescalvo, pero las cosas tampoco anduvieron de la mejor forma para pensar en un título. Los españoles llevaron al club a la fase previa de la Copa Libertadores, pero la salida de Rescalvo ya es un hecho pensando en nuevos aires.

CÉSAR FARÍAS SERÍA EL NUEVO ENTRENADOR DE BARCELONA DE GUAYAQUIL: YA PIDIÓ FICHAJES

Con el adiós de Ismael y Juan Rescalvo ya todo está listo para que César Farías sea el indicado para tomar la vacante que dejaron los españoles y para apuntarle todo a clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores. En la Liga Ecuabet esperan hacerle frente a Independiente del Valle que es el rival más duro para vencer durante los últimos años.

César Farías tendrá una segunda experiencia en Ecuador después de lo vivido en Aucas. A falta de la oficialización del entrenador venezolano como el elegido para tomar la vacante, Farías ya empieza a estudiar el plantel y los fichajes que exigirá para el 2026.

Le puede interesar: Una figura del Visma anunció su sorpresivo retiro del ciclismo profesional

Y es que, César Farías espera reforzar varias zonas del campo de juego, entre ellas, un defensor central, un extremo, un volante de marca, un volante creativo, y un delantero. De acuerdo con Bolavip Ecuador, Barcelona ya tiene en carpeta a Frangoy Zambrano, Michael Estrada, Teodoro Arce y Jonathan Perlaza como primeras opciones.

El primer problema para César Farías estará relacionado con las ausencias que tendrá Barcelona. Se habla de 15 salidas con nombres como, Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola y Octavio Rivero.

LA POLÉMICA DE CÉSAR FARÍAS: SE ENCONTRARÍA CON UN JUGADOR AL QUE AGREDIÓ

Esta llegada de César Farías pondría al venezolano de nueva cuenta con el extremo argentino, Braian Oyola que actualmente tiene contrato con el Barcelona de Guayaquil. Oyola es uno de los jugadores que espera salir de la institución y con la vinculación de Farías, no pensaría dos veces su salida.

Lea también: Así sería la titular de Millonarios con el regreso de Falcao

Cuando Farías dirigía al Aucas, protagonizó un incidente con Braian Oyola en un juego ante Delfín. El venezolano se fue a agredir al argentino y esto significó una sanción fuerte por parte de la Liga Ecuabet que no dejó pasar esta agresión del entrenador y el extremo.

La sanción constó de una suspensión de un año y dos meses por agresión a un rival y por conducta violenta. Apenas recibió la sanción, se conoció su salida de la institución. Bajo ese panorama, puede que le toque pagarla cuando tome las riendas del Barcelona de Guayaquil.