El miércoles 8 de abril, por la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores de América, Deportivo Independiente Medellín se vio las caras con Estudiantes de La Plata de Argentina.



El compromiso, al ser local la escuadra colombiana, se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, que no tuvo lleno total. Menos de 18 mil personas asistieron al escenario deportivo.

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Empate final

El duelo, que estuvo bastante entretenido, terminó 1 a 1. Tiago Palacios marcó la apertura del marcador para el conjunto argentino, mientras que Francisco Chaverra anotó el empate para el 'poderoso de la montaña'.



Al final del cotejo, como era de esperarse, varios de los protagonistas se pronunciaron. Uno de ellos, precisamente, fue el atacante colombiano Edwuin Stiven Cetré, quien milita en Estudiantes y que supo vestir los colores del Deportivo Independiente Medellín.

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Cetré recibió un buen trato

Cetré, que ha sido pedido por muchos para la Selección Colombia de Mayores, contó que los hinchas de la escuadra paisa se portaron muy bien con él, que en ningún momento lo trataron mal.



"Contento de volver al Atanasio, la gente me recibió muy bien, el cariño sigue intacto y ahora a volver, descansar y pensar en el torneo local. Emoción, todos sabemos que aquí viví cosas lindas, pero bueno, veníamos a un partido que sabemos que es Libertadores", expresó el extremo.



Muchos hinchas del Deportivo Independiente Medellín esperan que, en algún momento, se pueda concretar el regreso de Edwuin Stiven Cetré. Esta posibilidad se podría hacer realidad a mediano o largo plazo.

Palabras de Baldomero

Además de Cetré, tras el encuentro habló el mediocampista Baldomero Perlaza, que fue titular en el equipo que es dirigido por Alejandro Restrepo. El exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá dijo que siempre trata de dar lo mejor de sí mismo.



"Siempre trato de dar lo mejor de mí. Aunque sabemos que a veces por ahí se critica mucho, pero nunca uno puede bajar los brazos. Siempre tienen que trabajar. Creo que siempre he trabajado en esto y eso es lo más importante", manifestó.